El sistema migratorio de Estados Unidos vuelve a moverse y, esta vez, los cambios no son menores. A partir de 2026 entran en vigor nuevas reglas impulsadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en un contexto marcado por la continuidad de las políticas migratorias rigurosas de la administración Trump. Para muchos migrantes, estas modificaciones generan dudas, preocupación y la necesidad urgente de entender qué cambia y cómo puede afectar sus planes.

Hablamos de ajustes que tocan visas de trabajo, solicitudes de asilo, controles de ingreso por país y programas humanitarios. No son simples retoques técnicos: redefinen prioridades, endurecen filtros y reordenan el acceso a distintos beneficios migratorios. Por eso, entender estas nuevas reglas desde ahora es clave para tomar decisiones informadas y no quedar fuera del sistema cuando las normas empiecen a aplicarse de lleno en 2026.

Cambios en la selección de visas H-1B

Uno de los ajustes más relevantes impacta directamente en las visas H-1B, destinadas a trabajadores especializados. Según el comunicado oficial del USCIS, a partir del año fiscal 2027 el proceso de selección dejará de depender únicamente de un sorteo aleatorio.

El nuevo modelo será un sistema de selección ponderada, donde el salario ofrecido al trabajador extranjero juega un papel central. La remuneración se medirá conforme a los niveles definidos en la Encuesta de Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales. En la práctica, esto significa que los salarios más altos tendrán más oportunidades dentro del proceso.

En EE.UU., la visa de trabajo H-1B cambiará en 2026 con un sistema que prioriza salarios más altos en la selección. | Crédito: Shutterstock

Cada nivel salarial otorga una cantidad distinta de participaciones. Quienes se encuentren en el nivel más alto ingresarán más veces al proceso de selección que quienes estén en niveles inferiores. El USCIS aclara que este sistema no elimina por completo a los perfiles con salarios más bajos, pero sí reduce sus probabilidades frente a ofertas mejor remuneradas.

La norma entra en vigencia el 27 de febrero de 2026 y se aplicará a la temporada de registro del año fiscal 2027. Se mantienen los topes tradicionales: 65.000 visas generales y 20.000 adicionales para graduados de universidades estadounidenses.

Nuevas barreras al asilo por razones de salud y seguridad

Otro eje sensible de la reforma migratoria tiene que ver con el asilo y la suspensión de deportación. Desde el 31 de diciembre de 2025 se activaron criterios más estrictos que pueden impedir el acceso a estos beneficios cuando existan riesgos vinculados a emergencias de salud pública.

Bajo las nuevas disposiciones, una persona extranjera puede ser considerada no elegible para asilo si representa un riesgo para la seguridad nacional asociado a enfermedades transmisibles. El criterio no se limita a casos confirmados, sino que también contempla la exposición durante períodos de incubación reconocidos.

El DHS y el Departamento de Justicia quedan facultados para identificar regiones o países afectados por brotes epidémicos y aplicar restricciones a ciudadanos provenientes de esas zonas durante el tiempo que se considere necesario.

En paralelo, el USCIS suspendió temporalmente el procesamiento de solicitudes de asilo mientras se revisan de forma integral los nuevos criterios. Esto impacta directamente en los casos presentados durante la transición hacia el nuevo marco normativo. Aunque las autoridades aseguran que los fundamentos legales del asilo se mantienen, en la práctica los filtros serán más estrictos durante 2026.

Ampliación de restricciones de entrada a EE.UU.

Las reglas migratorias de 2026 también contemplan una ampliación de las restricciones de ingreso para ciudadanos de determinados países. Mediante una proclamación presidencial, el gobierno extendió prohibiciones totales y parciales para nacionales de lugares considerados con deficiencias en sus sistemas de control y cooperación.

Algunos países enfrentan bloqueos completos, mientras que otros quedan sujetos a limitaciones parciales. Las evaluaciones se basan en factores técnicos como la verificación de identidad, la confiabilidad de los documentos, el intercambio de información y las tasas de permanencia irregular.

El número de países afectados aumentó de forma significativa hasta 39, con la posibilidad de revisiones futuras si las naciones involucradas demuestran avances en los estándares exigidos por EE.UU.

Cambios en la lotería de visas de diversidad

El programa de visas de diversidad, conocido como la lotería de visas, también sufre ajustes. Para 2026, el número total de permisos disponibles se reduce debido a compromisos establecidos en normativas migratorias anteriores.

El cupo efectivo baja de 55.000 a 52.000 visas, y el derecho a obtener el documento queda estrictamente limitado al año fiscal correspondiente. Las visas siguen distribuyéndose por regiones geográficas y ningún país puede superar el porcentaje máximo anual permitido.

Según el boletín de enero, los solicitantes deben completar todo el proceso antes del 30 de septiembre de 2026, fecha en la que expira la elegibilidad para el programa DV-2026.

En EE.UU., la lotería de visas reduce su cupo en 2026 y fija un plazo estricto para completar el proceso. | Crédito: Freepik

Fin de programas de permiso humanitario

Entre los cambios administrativos más sensibles está la decisión del DHS de poner fin a varios programas de permiso humanitario categórico. Estas iniciativas de reunificación familiar beneficiaban a ciudadanos de países como Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

Los permisos otorgados bajo estos programas expirarán automáticamente el 14 de enero de 2026, salvo en los casos donde el beneficiario haya iniciado un trámite de ajuste de estatus antes de la fecha límite. Con el vencimiento del permiso, también se revoca la autorización de empleo asociada.

Esta medida reduce las vías temporales de permanencia para ciertos grupos y concentra los procesos migratorios en los mecanismos tradicionales, marcando un endurecimiento adicional del panorama migratorio en EE.UU. durante 2026.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!