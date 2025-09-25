Un violento asalto a plena luz del día terminó con siete personas detenidas en San Ramon, California, tras el robo de joyas valuadas en cerca de un millón de dólares. Según la policía local, alrededor de 25 individuos participaron en el atraco ocurrido el lunes por la tarde en la joyería Heller, ubicada en City Center Bishop Ranch.

Según la cadena KGO-TV, los agentes informaron que varios de los implicados portaban al menos tres armas de fuego. Entraron en grupo, rompieron vitrinas con palancas y picos, y se llevaron todo el botín que pudieron.

“Cuando entraron, básicamente tomaron el control de la tienda”, declaró el teniente Mike Pistello del Departamento de Policía de San Ramon. “Se llevaron toda la joyería que estaba disponible”.

Los sospechosos, armados y organizados, rompieron vitrinas y quedaron momentáneamente atrapados por una puerta de seguridad, lo que permitió a las autoridades obtener valioso material en video. (Foto: ABC7 News Bay Area / YouTube)

Un video captado con teléfono celular muestra a los sospechosos atrapados dentro del local en un momento del asalto. De acuerdo con las autoridades, uno de ellos disparó varias veces para romper la puerta de vidrio y escapar. Esa puerta era parte de un sistema de seguridad instalado tras un robo en 2023, que requiere que un guardia presione un botón para permitir la salida.

“Lo que terminó ocurriendo fue que, una vez que los sospechosos entraron, la puerta se cerró detrás de ellos”, explicó Pistello.

La policía cree que el asalto fue cuidadosamente planeado. Los participantes llegaron en seis vehículos que estacionaron en la zona de valet, a apenas 30 metros de la joyería. Gracias a un dron financiado con un fondo estatal para combatir robos organizados, los agentes pudieron obtener imágenes de los sospechosos huyendo y subiendo a los autos.

La policía arrestó a siete personas, todas de Oakland y de entre 17 y 31 años, gracias a drones, cámaras y la colaboración de agencias vecinas. (Foto: ABC7 News Bay Area / YouTube)

“Se ve a todos los sospechosos y los vehículos que usaron para escapar”, señaló Pistello.

Los oficiales iniciaron una persecución, pero la suspendieron cuando los autos superaron los 160 km/h, priorizando la seguridad pública.

Con el apoyo de agencias vecinas, cámaras de seguridad y videos de testigos, lograron arrestar a siete personas. Tres adultos y un menor fueron capturados en Oakland con la ayuda de la policía local, mientras que otros tres adultos fueron detenidos en la estación de BART en Dublín por la oficina del sheriff del condado de Alameda.

Los sospechosos, cuyas edades van de 17 a 31 años, son todos de Oakland y, según las autoridades, podrían estar vinculados a robos similares en toda el área de la Bahía. “Esta no es la primera vez que hacen algo así”, aseguró Pistello.

La investigación sigue abierta para capturar a los demás implicados y se cree que el grupo está relacionado con otros robos en el área de la Bahía. (Foto: ABC7 News Bay Area / YouTube)

Durante los arrestos se recuperaron dos armas de fuego y parte de las joyas, algunas de ellas abandonadas en la huida.

La investigación continúa para identificar y detener al resto de los implicados.

“Este tipo de hechos no son comunes en San Ramon”, concluyó Pistello. “Estamos siguiendo cada pista posible para resolver este y otros casos relacionados”.

