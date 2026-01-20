El mes de enero en Estados Unidos ha estado marcado por frentes de frío intensos y temperaturas muy bajas que se sienten con fuerza en la rutina diaria. Más allá de la incomodidad propia del invierno, estas condiciones pueden tener un impacto directo en la salud, incluso en aspectos que pocas veces se asocian con el frío, como los dolores de cabeza y las migrañas. Entender qué sucede en el cuerpo durante estas olas de frío ayuda a identificar por qué aparecen estos síntomas y qué se puede hacer para prevenirlos.

Sobre este punto, el Dr. Biago David González explicó a Univision 23 que “nuestro cuerpo se va a adaptar a los cambios climáticos”, y que cuando hay temperaturas muy bajas el organismo modifica su fisiología para poder responder al frío. Según el especialista, estos ajustes pueden generar cambios neuroquímicos y también alteraciones en la anatomía de los vasos sanguíneos, lo que puede desencadenar dolores de cabeza, cefaleas vasculares o las llamadas migrañas.

Durante este frente frío en EE.UU., las migrañas pueden intensificarse en personas con antecedentes o mayor sensibilidad. | Crédito: Freepik

El experto aclaró que estos síntomas no aparecen de la misma manera en todas las personas. “Esto va a suceder en quienes ya son susceptibles o tienen antecedentes de migraña”, señaló, por lo que este grupo debe extremar cuidados durante las oleadas invernales.

Entre las recomendaciones básicas mencionó abrigarse de forma adecuada, usar ropa térmica y prestar especial atención a la hidratación. Durante el invierno, explicó, disminuye la sensación de sed y eso puede llevar a una deshidratación involuntaria que, a su vez, provoca dolor de cabeza.

En cuanto al uso de analgésicos para aliviar estas molestias, el Dr. González fue enfático al advertir que deben utilizarse solo bajo supervisión médica. “La medicación debe ser supervisada, especialmente por un neurólogo”, indicó, ya que el uso excesivo o inadecuado puede causar el llamado efecto rebote, generando más dolor de cabeza o episodios de migraña en lugar de aliviar los síntomas.

Especialistas advierten que el frente frío en EE.UU. obliga al cuerpo a adaptarse, generando cambios que pueden causar cefaleas. | Crédito: Freepik

Finalmente, el especialista recordó que este problema no se limita a los adultos. La migraña puede presentarse desde la infancia o la juventud, y los niños también pueden tener una predisposición a padecerla. Además, durante el invierno suelen ser más sensibles a ciertos virus, lo que puede agravar los malestares.

Por ello, recomendó acudir al médico para lograr un diagnóstico oportuno e implementar un tratamiento adecuado que ayude a controlar el dolor y prevenir complicaciones.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!