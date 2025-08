Kia ha emitido un aviso de retiro del mercado para más de 100,000 vehículos, después de que se descubriera un problema con las piezas de adorno de las ventanas traseras. Según la notificación publicada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) el pasado 28 de julio, las molduras de las ventanas traseras de ciertos modelos Kia K5 (2023-2025) podrían aflojarse y desprenderse. Este defecto representa un riesgo para otros conductores en la carretera y aumenta significativamente la posibilidad de un accidente. Si tienes uno de estos vehículos, es crucial que sepas cómo verificar si el tuyo está afectado y qué pasos seguir para resolver el problema de forma gratuita.

Vista interior del asiento trasero de un automóvil Kia K5 año 2023. | Crédito: kiamedia.com

¿Qué modelos de Kia K5 están incluidos en el retiro?

El retiro afecta a aproximadamente 100,000 vehículos Kia K5 de los años modelo 2023, 2024 y 2025. Según la notificación, las piezas de adorno de las ventanas traseras, conocidas como “C-pillar garnish” o “C-pillar trim”, pueden aflojarse y desprenderse. Esto crea un riesgo de seguridad para otros conductores, ya que el desprendimiento de la pieza a alta velocidad podría provocar un accidente.

¿Qué debo hacer si mi vehículo Kia K5 está incluido en el retiro?

Si tu vehículo está entre los afectados, se te notificará por correo. Se espera que las cartas se envíen a partir del 26 de septiembre. Una vez que recibas la notificación, o si ya has confirmado que tu auto está en la lista, debes llevarlo a un concesionario oficial de Kia. El concesionario reemplazará la pieza defectuosa por una nueva que se fijará de forma segura a la base del automóvil. Este servicio se realizará sin costo alguno para el cliente, garantizando una reparación segura y permanente.

Vista 3/4 de la parte trasera de un automóvil Kia K5 año 2023. | Crédito: kiamedia.com

¿Cómo puedo verificar si mi Kia K5 ha sido llamado a revisión?

Puedes verificar de manera sencilla si tu vehículo forma parte de este o cualquier otro retiro del mercado. Te recomendamos utilizar la base de datos de retiros de la NHTSA. En su sitio web, puedes realizar una búsqueda usando el número de identificación de tu vehículo (VIN) o el número de placa. También puedes llamarlos al 1-888-327-4236. Además, puedes contactar directamente al servicio al cliente de Kia al 1-800-333-4542 y mencionar el número de retiro SC346 para obtener información específica.

Cronología y detalles del retiro de vehículos Kia K5

La cronología del retiro de los Kia K5 (2023-2025) revela un largo proceso que inició en noviembre de 2023. A pesar de que Kia fue consciente del problema con los paneles del pilar C desde entonces, la compañía argumentó inicialmente que el riesgo para la seguridad era mínimo. Según un informe de la NHTSA, la pieza desprendida “cae rápidamente al suelo, no rebota y queda plana”, minimizando así la posibilidad de un accidente. No obstante, las quejas de los consumidores y una investigación más exhaustiva cambiarían el curso de la situación.

En mayo de 2025, la NHTSA alertó a Kia sobre cuatro quejas formales, lo que impulsó a la empresa a reconsiderar su postura. Para julio, tras una investigación más profunda, Kia se alineó con la práctica estándar de la industria y decidió emitir un retiro del mercado para las piezas que se desprenden. La decisión de un recall (retiro traducido al español) se tomó el 21 de julio, después de que se identificaron más de 4,000 informes únicos de paneles faltantes.

A pesar de que no se ha confirmado ningún accidente o lesión relacionado con el problema, el retiro demuestra el compromiso de la marca con la seguridad de sus clientes. Kia ha optado por la solución más segura, la cual consiste en reemplazar las piezas en los vehículos afectados para eliminar cualquier riesgo futuro. Este caso subraya la importancia de los reportes de los consumidores y la colaboración con las agencias de seguridad para garantizar la protección de todos los conductores.