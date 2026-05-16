Nueva York analiza crear un nuevo impuesto sobre segundas residencias y viviendas de lujo, que podría empezar a aplicarse en 2027 y que ya genera debate entre autoridades, economistas y propietarios. La propuesta forma parte de un paquete de medidas para aumentar la recaudación sin subir impuestos de manera general a todos los residentes. De aprobarse, añadiría un impuesto más al ya complicado sistema de tributos que se cobran por tener una propiedad. En esta nota te contamos en qué consiste y exactamente a quiénes afecta.

¿EN QUÉ CONSISTE EL IMPUESTO SOBRE SEGUNDAS RESIDENCIAS EN NUEVA YORK?

Consiste en un nuevo impuesto dirigido a segundas residencias y viviendas de lujo que no son la casa principal del dueño. Con esto Nueva York busca que los propietarios más ricos paguen más con el fin de recaudar cientos de millones de dólares a partir de 2027.

Se trata de un tributo tipo “pied-à-terre” que gravaría segundas residencias de alto valor en New York City, especialmente aquellas utilizadas de forma ocasional o que permanecen vacías gran parte del año.

Si bien, los borradores hablan de aplicar el recargo a inmuebles con valores que van desde 1 millón de dólares (en algunas versiones de recargo escalonado) y, en propuestas más avanzadas, a propiedades de lujo por encima de 5 millones de dólares, la gobernadora Kathy Hochul fue más precisa.

“No consideraré impuestos sobre la renta para los residentes de la ciudad de Nueva York, ni impuestos corporativos para las empresas neoyorquinas. Este es un recargo específico dirigido a las segundas residencias y a los apartamentos propiedad de inversores valorados en más de 5 millones de dólares; viviendas que, en muchos casos, permanecen desocupadas durante gran parte del año —tenemos el inventario—. Forman parte de nuestro horizonte urbano, pero esas personas no forman parte de nuestra ciudad”, había señalado el pasado 15 de abril de 2026.

¿Y qué pasa con si dicho inmueble es ocupado por un tercero? Hochul precisó: “Quiero ser absolutamente clara: esto no es un impuesto sobre una residencia, sobre una vivienda principal. Si un propietario vive allí por tiempo completo, o la alquila a un inquilino que reside allí por tiempo completo, el recargo no se aplicará”.

Hochul propuso un impuesto sobre *pied-à-terre* para cerrar la brecha presupuestaria de la ciudad de Nueva York (Foto: AFP)

¿CÓMO FUNCIONARÍA?

El plan fiscal se plantea en dos fases: primero, un recargo anual de entre 4% y 6,5% sobre el valor fiscal de segundas residencias a partir de 1 millón de dólares, sumado al impuesto inmobiliario ya existente. En paralelo, se analiza un impuesto adicional del 1% sobre compras en efectivo de viviendas de al menos 1 millón de dólares y un gravamen específico a segundas residencias ultra lujosas (más de 5 millones), con la meta de recaudar alrededor de 500 millones de dólares al año.

De acuerdo con Fox 5 New York, las casas tasadas entre 5 y 15 millones de dólares tendrían un recargo del 0,8%, mientras que aquellas cuyo valor se ubique entre 15 y 25 millones pagarían un 1,05%. Las propiedades valoradas en 25 millones de dólares o más asumirían un recargo del 1,3%.

Como ejemplo, las autoridades mencionaron una casa unifamiliar con un valor aproximado de 11,5 millones de dólares, que bajo esta propuesta tendría que pagar cerca de 92.312 dólares adicionales al año por este recargo.

¿A QUIÉNES AFECTARÍA EL IMPUESTO SOBRE SEGUNDAS RESIDENCIAS EN NUEVA YORK?

El impuesto afectaría a propietarios muy adinerados que tienen su residencia principal fuera de la ciudad y utilizan Manhattan u otras zonas de alto valor como lugar para “guardar” riqueza en bienes raíces.

Quedan fuera la vivienda habitual del contribuyente y, en muchas versiones, los inmuebles alquilados de forma permanente a residentes locales, con el objetivo de no penalizar a quienes aportan a la oferta de vivienda ni a los propietarios de perfil medio.

La propuesta se dirige a las segundas residencias de lujo en la ciudad de Nueva York (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!