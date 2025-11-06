CORAL GABLES, Florida.- Un incendio destruyó una casa propiedad de Erik Spoelstra, el entrenador del Heat de Miami, temprano el jueves, y las autoridades informaron que más de 20 unidades fueron enviadas en un esfuerzo infructuoso por salvar la residencia.

Spoelstra no estaba en casa cuando comenzó el incendio y no se reportaron heridos. Los bomberos informaron que “la casa estaba desocupada” cuando el incendio se desató alrededor de las 4:30 de la mañana.

Se abrió una investigación sobre la causa del incendio, dijeron las autoridades. Estas investigaciones pueden tardar semanas en algunos casos.

Spoelstra y el Heat jugaron en Denver la noche del miércoles y su vuelo chárter de regreso a Miami no aterrizó hasta las 5:11 de la mañana.

Spoelstra llegó a la casa poco después de que el avión aterrizara, con varios equipos de bomberos trabajando para intentar contener el incendio. Se le vio caminando alrededor del exterior de la propiedad mientras el fuego continuaba, a veces deteniéndose y llevándose las manos a la cabeza con incredulidad.

Imágenes de drones capturadas por el canal de televisión WFOR en Miami mostraron que, como mínimo, gran parte de la casa quedó reducida a escombros carbonizados.

El humo aún se veía elevándose sobre partes de la propiedad más de tres horas después de que llegaran los primeros camiones de bomberos, pero las autoridades declararon que el incendio estaba contenido alrededor de ese momento.

El Rescate de Bomberos de Miami-Dade dijo que el incendio, con llamas “tan altas como los árboles”, según la jefa de batallón Victoria Byrd en una breve conferencia de prensa, fue combatido con equipos tanto en tierra como en el aire. El incendio se limitó a la propiedad de Spoelstra y no se dañaron casas cercanas, dijo Byrd, añadiendo que una cerca de privacidad y la cobertura de árboles dificultaron los esfuerzos iniciales de extinción.

“Nuestras unidades llegaron e hicieron un excelente trabajo”, dijo Byrd.

Los registros de propiedad muestran que Spoelstra compró la casa de cinco dormitorios en diciembre de 2023. Había realizado un extenso trabajo en la propiedad tras la compra.

Spoelstra cumple su 18va temporada como entrenador del Heat, una organización a la que se unió originalmente como coordinador de video en 1995. Finalizó un acuerdo el mes pasado para asumir la función de entrenador del equipo de baloncesto masculino de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Heat tenía programado un día libre el jueves y recibirá a los Hornets de Charlotte el viernes por la noche.