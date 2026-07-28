Debido a que los incendios forestales siguen activos en el noroeste del Pacífico, se han emitido alertas de calidad del aire y advertencias sanitarias en varias zonas de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió en X que el humo continuará desplazándose sobre la región en distintos momentos de la semana, con “cielos brumosos, reducciones de visibilidad y áreas de baja calidad del aire”, lo que puede obligar a limitar actividades fuera de casa y tomar precauciones adicionales para proteger la salud, sobre todo en personas vulnerables. En esta nota te contamos cuáles son las zonas más afectadas en EE.UU. por ese humo.

Con el avance del humo, los avisos de “aire insalubre” se han vuelto más frecuentes y no solo afectan a quienes viven cerca de los incendios, sino también a comunidades alejadas que quedan bajo cielos brumosos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LAS ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL HUMO DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EE.UU.

Los incendios forestales en el noroeste de Estados Unidos están afectando sobre todo a zonas de Washington, Oregón, Idaho y partes de Montana, donde el humo puede viajar cientos de kilómetros y empeorar la calidad del aire incluso en ciudades alejadas, elevando los niveles de partículas finas (PM2.5) y otros contaminantes.

PM2.5 es el nombre que se le da a las partículas finas en el aire con un diámetro menor o igual a 2,5 micrómetros, unas 30 veces más delgadas que un cabello humano. Por ser tan pequeñas, las PM2.5 pueden llegar a las partes más profundas del pulmón (alvéolos) y pasar al torrente sanguíneo, afectando el corazón, el cerebro y otros órganos, precisa Wikipedia.

Estas son las zonas más afectadas en el noroeste según USA Today son:

Estados como Washington y Oregón son especialmente vulnerables por la combinación de bosques secos y olas de calor; el humo suele impactar áreas rurales y urbanas, incluyendo corredores metropolitanos donde se concentra mucha población.

El humo de estos incendios puede desplazarse hacia Idaho, Montana y otros estados vecinos, degradando la calidad del aire regional y provocando alertas de aire insalubre en amplias zonas del noroeste.

¿QUÉ PELIGRO REPRESENTA PARA LA SALUD?

El humo de incendios forestales es una mezcla de gases y partículas muy pequeñas que pueden penetrar profundamente en los pulmones:

Las partículas finas PM2.5 son el contaminante más peligroso en estos eventos: aumentan el riesgo de problemas respiratorios agudos (tos, dificultad para respirar, ataques de asma, bronquitis), agravan enfermedades pulmonares y pueden desencadenar eventos cardíacos (dolor de pecho, arritmias, infartos) en personas vulnerables, publicó el Departamento de Labor e Industrias del Estado de Washington.

Los grupos de mayor riesgo son niños, adultos mayores, embarazadas, personas con asma, EPOC, enfermedades cardíacas o diabetes, y quienes trabajan al aire libre; en ellos, el humo puede provocar síntomas graves e incluso incrementos de hospitalizaciones y mortalidad en los días posteriores a la exposición.

La exposición repetida o prolongada se asocia, según estudios recientes, con efectos crónicos, como mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, daños en otros órganos y posibles efectos neurológicos, según National Geographic.

Niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios o cardíacos son los más afectados por la mala calidad dl aire (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CÓMO SABER LOS NIVELES DE PM2.5 DONDE VIVO?

Para medir los niveles de PM2.5 en tu zona no necesitas equipo especial: puedes usar los índices oficiales de calidad del aire y algunas apps que muestran en tiempo real cuánta contaminación por partículas finas hay donde vives. Así tenemos:

1. Consultar sitios oficiales de calidad del aire

Si estás en Estados Unidos, entra a AirNow.gov o su versión en español, donde puedes escribir tu código postal o ciudad y ver el Índice de Calidad del Aire (AQI), el contaminante principal del día y la concentración de PM2.5 en microgramos por metro cúbico.

El mapa de Fire and Smoke de AirNow (fire.airnow.gov) muestra focos de incendio, columnas de humo y estaciones que reportan PM2.5 en tiempo casi real, útil cuando hay incendios forestales.

2. Usar mapas y apps de terceros

Páginas como WAQI (“World Air Quality Index”) permiten ver, en un mapa global, el AQI y los niveles de PM2.5 para más de 80 países; solo tienes que buscar tu ciudad y revisar el color del índice y el valor de PM2.5.

Plataformas como IQAir AirVisual ofrecen “Air Quality Near Me”: muestran el AQI, la concentración de PM2.5 y recomendaciones de salud para tu ubicación exacta, y tienen app para el celular con alertas cuando la calidad del aire empeora.

3. Apps móviles específicas

En tiendas como Google Play o App Store encontrarás aplicaciones de “Air Quality Index”, “PM2.5” o similares (por ejemplo, Dusty – Aire & PM2.5) que usan datos de estaciones oficiales cercanas y te dan el nivel de PM2.5, pronóstico por horas y consejos de salud.

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