En los últimos años, quienes viven en Estados Unidos han visto cómo la temporada de incendios se ha ido alargando y volviendo más intensa, desde California y Texas hasta las Grandes Llanuras, y Oklahoma no es la excepción. Las altas temperaturas, los vientos fuertes típicos de la región, la sequía y los pastizales resecos crean un escenario muy complicado para quienes dependen del campo para vivir, especialmente en condados ganaderos del oeste y noroeste del estado. Si tienes ganado —ya sea un rancho familiar, una pequeña operación cerca de la frontera con Texas o una finca donde trabajas con tu pareja, tus hijos o familiares— sabes que no se trata solo de una inversión económica: detrás de cada animal hay años de esfuerzo, planes a largo plazo y el sustento de muchas familias latinas que han hecho su vida en zonas rurales de Oklahoma. Por eso, las recomendaciones que ha compartido el Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry (ODAFF) para propietarios de ganado ante el peligro de incendios no deben tomarse a la ligera. A continuación, te explico, de manera clara y directa, qué puedes hacer antes, durante y después de un incendio forestal para proteger tu ganado, reducir riesgos y acceder a la ayuda disponible si llegas a sufrir pérdidas.

ANTES DE UN INCENDIO: LA PREVENCIÓN ES CLAVE

Cuando hablamos de incendios, la preparación marca la diferencia; no se trata de vivir con miedo, sino de tener un plan listo para el momento en que el fuego se acerque.

Uno de los primeros consejos de las autoridades estatales es llevar registros completos y actualizados del ganado. Esto incluye:

Número de animales.

Fotografías recientes.

Identificación individual.

Registros de vacunación.

Documentación de propiedad.

Tener esta información organizada facilita cualquier trámite posterior, ya sea con aseguradoras, con el Farm Service Agency (FSA) o con programas de asistencia federal como el Livestock Indemnity Program (LIP), que exige documentación de pérdidas para poder aplicar.

Identificación clara y visible

Es fundamental utilizar métodos de identificación que sean fáciles de reconocer en medio del caos de un incendio. Puedes usar:

Aretes numerados.

Marcas registradas.

Microchips, si se dispone de ellos.

En situaciones de emergencia, una identificación clara puede ayudar a recuperar animales que se hayan desplazado a otras propiedades o a pastizales vecinos, algo que ya se ha visto tras incendios recientes en el noroeste de Oklahoma.

Medidas para reducir el riesgo en los terrenos

También es importante tomar precauciones en el uso del terreno para limitar la propagación del fuego. Algunas acciones recomendadas son:

Retirar vegetación seca alrededor de corrales.

Mantener cortafuegos.

Revisar cercas y accesos.

Tener rutas de evacuación definidas.

El ODAFF y especialistas de extensión de Oklahoma han insistido en prácticas como limpiar cercas, retirar pilas de madera y controlar árboles muy inflamables (como el cedro) para reducir la intensidad del fuego cerca de los ranchos. En algunos casos, considerar acorralar a los animales con anticipación puede facilitar un traslado fuera de la propiedad si las autoridades lo recomiendan.

DURANTE UN INCENDIO: SEGURIDAD ANTE TODO

Aquí es importante ser muy claros: la prioridad siempre debe ser la seguridad personal y la de tu familia; ningún animal vale más que una vida humana.

Si el fuego ya está activo en la zona, las autoridades estatales y locales sugieren:

Permitir el movimiento del ganado solo si es seguro hacerlo.

Comunicar a los primeros respondedores la presencia de animales en la propiedad.

Informar a vecinos sobre la situación.

Los bomberos, los equipos de manejo de emergencias y los sheriffs de condado pueden coordinar acciones más efectivas si saben cuántos animales hay y dónde se encuentran, especialmente en áreas donde los incendios han obligado evacuaciones rápidas en días de “red flag warning”.

Identificación de emergencia

En casos extremos, puede ser necesario utilizar métodos rápidos de identificación, como:

Pintura en aerosol sobre el lomo.

Marcas temporales visibles.

Aunque parezcan medidas improvisadas, pueden ser decisivas para recuperar animales desplazados tras el incendio o para demostrar propiedad al momento de solicitar ayuda financiera por pérdidas.

DESPUÉS DEL INCENDIO: EVALUACIÓN Y APOYO

Una vez que el peligro inmediato ha pasado, comienza una etapa difícil: evaluar daños, cuidar a los animales sobrevivientes y buscar apoyo para reconstruir

Documentar pérdidas

Es importante registrar de forma detallada:

Número de animales perdidos.

Fotografías de daños.

Daños en infraestructura (corrales, cercas, establos).

Esta información será necesaria para cualquier solicitud de ayuda estatal o federal, así como para fondos de alivio creados por organizaciones ganaderas de Oklahoma tras los incendios más recientes.

Manejo humanitario

Si hay animales gravemente heridos, se deben aplicar métodos de eutanasia humanitaria conforme a las recomendaciones veterinarias y a las normas del estado. Además, no hay que subestimar el impacto emocional que deja una situación así: muchos productores en Oklahoma han reportado estrés, ansiedad y duelo después de incendios severos. Buscar apoyo en redes comunitarias, iglesias locales, organizaciones agrícolas o servicios de salud mental puede ser de gran ayuda, especialmente para familias latinas que a veces cargan solas con la presión económica y emocional. No es una señal de debilidad; es una forma responsable de afrontar la situación.

ASISTENCIA FEDERAL DISPONIBLE

Tras un desastre, pueden activarse programas de ayuda del gobierno federal a través del United States Department of Agriculture (USDA), que ofrece distintos mecanismos de apoyo para productores afectados por incendios. Entre los pasos habituales se encuentran:

Contactar la oficina local del USDA/FSA en tu condado.

Presentar documentación de pérdidas.

Completar formularios de asistencia dentro de los plazos establecidos.

Programas como el Livestock Indemnity Program (LIP) y el Emergency Assistance for Livestock, Honeybees, and Farm-Raised Fish (ELAP) pueden ayudar a compensar parte del valor del ganado perdido o a cubrir costos de alimentación y pastoreo tras el incendio, siempre que se presenten avisos de pérdida y solicitudes a tiempo. Contar con registros detallados desde el inicio facilita enormemente este proceso y marca la diferencia entre recibir o no el apoyo disponible.

RESUMEN PRÁCTICO

Para que lo tengas claro, aquí te dejo un cuadro con los puntos esenciales:

Momento Acciones principales Antes Registros actualizados, identificación clara, cortafuegos, limpieza de vegetación seca, plan de evacuación y rutas seguras para mover el ganado. Durante Priorizar seguridad humana, seguir indicaciones de autoridades, comunicar presencia de ganado, permitir movimiento solo si es seguro, usar identificación de emergencia si hace falta. Después Documentar pérdidas con fotos y listas, manejo humanitario de animales heridos, contactar a USDA/FSA y a fondos de alivio estatales, solicitar asistencia federal dentro de los plazos.

Los incendios forestales pueden ser impredecibles, pero la preparación reduce la incertidumbre y te da más margen para reaccionar con calma. Si eres propietario de ganado en Oklahoma —y formas parte de la comunidad hispana que sostiene buena parte del trabajo en el campo del estado— vale la pena revisar estos puntos con tu familia y tu equipo, ajustarlos a tu realidad y tenerlos a la mano, igual que revisas el pronóstico del tiempo o las alertas de “red flag” en el celular. Nadie quiere enfrentarse a una emergencia, pero estar preparado puede marcar la diferencia entre una pérdida total y una recuperación posible con ayuda de la comunidad, de las organizaciones ganaderas y de los programas federales disponibles.

