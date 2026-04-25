Una sequía histórica viene causando condiciones extremas que complican el trabajo de los bomberos que combaten incendios forestales en el sureste de Estados Unidos. Estados como Georgia y Florida enfrentan grandes focos de fuego, aunque se espera un leve alivio con la posible llegada de tormentas en los próximos días.

La situación se volvió aún más crítica cuando uno de los principales incendios en Georgia superó las líneas de contención el viernes. Mientras tanto, la comunidad de Hilliard, pueblo cercano a Jacksonville, lamenta la muerte del bombero James “Kevin” Crews, quien falleció mientras combatía los incendios en Old Dixie Highway.

El incendio Highway 82, en el condado de Brantley, creció rápidamente al expandirse en más de 1,000 acres, alcanzando casi 9,600 acres para el sábado.

Ante el avance del fuego, equipos de emergencia recorrieron casa por casa para ordenar evacuaciones obligatorias en las zonas más cercanas.

Las llamas han destruido viviendas, obligado a evacuaciones y afectado la calidad del aire en el sureste del país. (Foto: Georgia Department of Natural Resources vía AP)

Para apoyar a las personas desplazadas, se habilitó un refugio de la Cruz Roja en la ciudad de Brunswick, donde los evacuados pueden encontrar un espacio seguro y con aire acondicionado. Imágenes recientes muestran la magnitud de los daños, con vehículos calcinados y edificaciones completamente destruidas.

Uno de los incendios más grandes es el de Pineland Road, también en el sur de Georgia, que ya ha arrasado más de 32,000 acres. En total, se estima que cerca de 90 viviendas fueron destruidas en la región debido a estos incendios agravados por la sequía.

Ante la gravedad del panorama, el gobernador Brian Kemp declaró el estado de emergencia en 91 condados e implementó una prohibición obligatoria de quemas durante 30 días, algo inédito en el estado.

“Tenemos los dos incendios más peligrosos, más grandes y problemáticos de todo Estados Unidos”, afirmó tras recorrer las zonas afectadas.

Aunque se esperan lluvias, los expertos advierten que no serán suficientes para frenar completamente la crisis. (Foto: AP Photo / Mike Stewart) / Mike Stewart

El humo de los incendios continúa afectando la calidad del aire en gran parte del sureste, con alertas activas en las Carolinas, el este de Georgia y áreas cercanas a Jacksonville. Estas condiciones pueden ser peligrosas, especialmente para personas con problemas respiratorios.

En Florida, varios incendios también siguen activos en el norte del estado. Aunque el incendio Old Dixie ya fue contenido, otros como el Railroad/Crews Road Fire han quemado miles de acres y generado interrupciones en el transporte.

A pesar de que se esperan lluvias en forma de tormentas, las autoridades advierten que será necesario mucho más para controlar completamente los incendios y aliviar la sequía.

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