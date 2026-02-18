Seguramente has escuchado de la Visa U en Estados Unidos, que se otorga a ciertas víctimas de delitos concretos que sufrieron abuso físico o mental significativo y que, además, ayudaron a las autoridades a investigar o enjuiciar ese delito. Gracias a este beneficio, miles de personas han podido quedarse en el país norteamericano; sin embargo, con el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, ahora los solicitantes e incluso sus beneficiarios pueden ser detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aun cuando cuenten con permisos de trabajo vigentes en Texas. ¿El motivo? Te lo detallamos en los siguientes párrafos.

La línea dura migratoria en Texas alcanzó incluso a víctimas de delitos con visa U en trámite: ICE puede arrestarlas aun cuando cuenten con acción diferida y permiso de trabajo (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿POR QUÉ ICE DETIENE A SOLICITANTES Y BENEFICIARIOS DE LA VISA U?

Jorge Cancino, editor principal de inmigración de N+ Univision, explicó que, con la orden de detener a solicitantes y beneficiarios de la Visa U en Texas, el gobierno da una clara muestra de que hay cero tolerancia en materia de política migratoria en EE.UU., por lo que pidió a los ciudadanos que tengan en cuenta tres aspectos principales:

Que el permiso de trabajo no concede estatus. Que el gobierno ha cambiado las políticas de inmigración. Que las personas que entraron sin admisión a Estados Unidos no tienen derecho a fianza, por lo que deben ser detenidas y esperar privadas de su libertad la resolución de sus casos de inmigración.

Precisó que, hasta mediados de julio de 2025, había 420 mil solicitudes de Visa U. “Si las personas hicieron la solicitud y esta entró en proceso, y el gobierno la aceptó, eso no quiere decir que la persona tiene la visa. El Congreso solamente autorizó 10 mil visas por año, hay casi medio millón acumulado en el servició de inmigración, la espera supera los 35 años”, indicó a N+ Univision.

Aunque en Estados Unidos, la acción diferida – una protección temporal frente a la deportación que el gobierno puede otorgar a ciertas personas sin estatus legal para que no sean expulsadas durante un período determinado – podría beneficiarlas, lo cierto es que, tras el cambio de las reglas de inmigración, se autorizó a fiscales, jueces y agentes a desestimar estos casos sin llegar a juicio.

Esta situación preocupa mucho porque podrían provocar que las personas víctimas de delito, que han sido testigos o que de alguna forma están cooperando con las autoridades, ya no denuncien estos por temor a ser detenidos.

Añadió que estas intervenciones no solo contradicen el propósito para el que fue creada la Visa U, sino también el de las solicitudes de asilos. “Hay alrededor de 4 millones de casos de asilos en espera. Hay muchas personas que están esperando sus citas de inmigración para defender su permanencia en EE.UU., pero también se están viendo afectadas porque las están deteniendo”, dijo.

Finalmente, Cancino se refirió al reciente fallo en Texas que limita el acceso a la libertad bajo fianza para ciertas personas en proceso de remoción. Explicó que forma parte de la política que implementó la administración Trump: toda persona que no haya entrado con admisión a Estados Unidos, pero que se haya presentado en la frontera, la hayan dejado entrar y haya pedido asilo, al no tener admisión, la ley señala que debe permanecer privada de libertad hasta que se resuelva su caso.

“El problema es que los detienen en una jurisdicción y de inmediato los trasladan a otra distinta: quedan lejos de abogados y familia, y eso dificulta aún más su derecho a luchar por su permanencia en el país”, advirtió.

