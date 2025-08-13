Lo que debía ser una mañana tranquila para un estudiante de 15 años con discapacidades terminó convirtiéndose en una experiencia traumática que ha generado indignación en California. El lunes por la mañana, agentes de inmigración (ICE) detuvieron al adolescente frente a la preparatoria Arleta High School, en Los Ángeles, tras confundirlo con otra persona.

Según informó Fox 11, el joven no estudiaba en Arleta, sino en San Fernando High School, y se encontraba allí acompañando a su abuela para inscribir a un familiar en clases. Mientras su pariente estaba dentro realizando el registro, agentes federales lo interceptaron, le mostraron una foto de un hombre que buscaban, y aun así lo esposaron.

Agentes de ICE lo esposaron y lo apuntaron con un arma, confundiéndolo con otra persona. | Crédito: KTLA 5

El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Alberto Carvalho, relató que fue el propio director de Arleta High quien llamó a la policía escolar para lograr su liberación. “El joven fue liberado, pero esa liberación no lo exime de lo que vivió. El trauma permanecerá. Es inaceptable”, declaró en conferencia de prensa.

La madre del menor contó a Telemundo 52 que su hijo sigue conmocionado y que teme salir de casa. “Estamos muy afectados. Él está traumatizado. No puede entender por qué le hicieron eso”, dijo. En video de vigilancia se observa el momento en que agentes de la Patrulla Fronteriza lo detienen por error.

La familia del joven detenido por ICE asegura que él quedó traumatizado tras el incidente. | Crédito: KTLA 5

El caso ha encendido las alarmas entre padres y estudiantes. “Mi hija ahora se preocupa de que sus amigos se los lleven o que a ella misma la confundan con otra persona”, señaló Jayne Smiepan, madre de familia.

Como respuesta, el distrito escolar anunció la creación de “zonas seguras” alrededor de al menos 100 escuelas a partir del jueves, con apoyo de policías escolares, personal y voluntarios de la comunidad. También ofrecerán clases en línea a quienes se sientan inseguros de asistir en persona.

El hecho provocó indignación y llevó a crear “zonas seguras” en más de 100 escuelas de Los Ángeles. | Crédito: explore.lausd.org

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que la operación estuviera dirigida a la preparatoria Arleta. En un comunicado, explicó que los agentes buscaban detener a Cristian Alexander Vásquez-Alvarenga, un salvadoreño acusado de pertenecer a la pandilla MS-13, con antecedentes penales y residente en el área.

