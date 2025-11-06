ICE generó nuevas críticas en Chicago tras el operativo en una guardería que terminó con la maestra detenida. | Crédito: X @tahmanbradley
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

En Chicago crece la tensión. Hace apenas unos días se registró la en pleno servicio y ahora un nuevo operativo ha desatado aún más indignación. La mañana del miércoles, agentes de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) sacaron por la fuerza a una mujer inmigrante de una guardería frente a un grupo de niños que quedaron llorando y paralizados.

El arresto, captado por el reportero Tahman Bradley, mostraba a la mujer suplicando que tenía papeles mientras agentes de ICE la arrastraban y la esposaban en la entrada del Rayito de Sol Spanish Immersion Early Learning Center.

ICE defendió su intervención alegando que la mujer había intentado huir durante una parada de tráfico. | Crédito: Erin Hooley / AP
/ Erin Hooley

Horas después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la identificó como Diana Patricia Santillana Galeano, ciudadana colombiana con un caso de asilo pendiente y un permiso de trabajo aprobado por la administración Biden.

DHS aseguró que Galeano está en el país de manera ilegal y que había huido durante una parada de tráfico. La agencia afirma que ella cruzó irregularmente la frontera el 26 de junio de 2023 y posteriormente fue liberada. También la acusó de intentar que sus hijos adolescentes ingresaran al país pagando a contrabandistas. Su defensa aún no ha respondido solicitudes de comentarios.

Diana Patricia Santillana Galeano, en una fotografía policial proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional. | Crédito: DHS
El operativo provocó críticas inmediatas. El congresista demócrata Mike Quigley denunció que los agentes entraron al centro sin orden judicial, violando reglas que antes protegían lugares “sensibles” como escuelas e iglesias. “Ningún maestro debería tener que explicar por qué su compañera fue arrastrada frente a niños pequeños”, dijo.

La representante Delia Ramírez pidió que el Congreso exija cuentas a DHS por aplicar tácticas que, según ella, recuerdan políticas de la era Trump. Una madre del centro infantil fue aún más dura y llamó lo ocurrido “terrorismo doméstico”, advirtiendo que podría repetirse en otras comunidades.

Desde Washington, la subsecretaria asistente Tricia McLaughlin aseguró a que la detención ocurrió en el vestíbulo, no dentro de un aula. También dijo que la mujer mintió sobre su identidad y que el conductor del vehículo no se detuvo pese a las sirenas. DHS defendió su postura y criticó que Galeano haya recibido un permiso de trabajo, calificándolo como un “atajo” usado por la administración para permitir la entrada de inmigrantes.

El operativo forma parte de Operation Midway Blitz, que según DHS ha llevado al arresto de más de 3,000 personas con antecedentes o cargos pendientes en el área de Chicago. Sin embargo, líderes locales y un juez federal cuestionan lo que consideran tácticas excesivamente agresivas.

