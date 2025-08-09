José Manuel Vilchis, un infante de Marina estadounidense, hace un llamado urgente a las autoridades de ICE para que liberen a su madre, María Úrsula Valle, quien fue detenida a pesar de estar en proceso de obtener un beneficio migratorio conocido como 'parole in place’.

María Úrsula Valle llegó a Estados Unidos hace más de 20 años y es madre de tres hijos ciudadanos estadounidenses, entre ellos José Manuel, quien actualmente sirve en las fuerzas armadas.

“Es una señora bien amable”, dice Mía con orgullo al hablar de su madre, que recientemente cumplió 54 años. Además de ella, sus otros dos hermanos son ciudadanos americanos: una menor de edad y un infante de Marina.

María Úrsula Valle, madre de tres hijos ciudadanos estadounidenses, enfrenta una posible deportación que preocupa profundamente a José Manuel Vilchis. | Crédito: YouTube Noticias Telemundo

La familia está desesperada porque María Úrsula enfrenta ahora una posible deportación, a pesar de que ha luchado incansablemente por regularizar su situación migratoria.

José Manuel explica que su madre ha estado en trámite para obtener 'parole in place’, un beneficio que permite a familiares de militares legales permanecer en el país mientras se procesa su caso, pero aún así fue detenida. Para él, esta situación resulta injusta: “Sirvo a mi país, pero ellos no quieren a mi madre aquí”, dijo a Noticias Telemundo.

José Manuel Vilchis denuncia que, aunque sirve a su país, las autoridades de ICE quieren deportar a su madre, María Úrsula Valle. | Crédito: YouTube Noticias Telemundo

La detención de María Úrsula no solo pone en riesgo su permanencia en Estados Unidos, sino que también afecta profundamente a sus hijos, quienes dependen de ella y temen perder a la figura central de su familia.

