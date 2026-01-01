Si conduces por las calles de Nueva York , estás expuesto a diversas normativas que, de no cumplirlas, recibirás alguna sanción económica, lo que afectaría considerablemente a tu bolsillo. En el hipotético caso de que cometas alguna infracción, probablemente te preguntes si existe un límite de tiempo para que dicha falta pierda vigencia o cómo descubrir si tu vehículo tiene deudas. Para que comprendas estos procesos y evites cargos innecesarios, a continuación te brindaré una información más detallada.

Para la Ley de Vehículos y Tráfico y los sistemas administrados por el Departamento de Motores y Vehículos (DMV, por sus siglas en inglés), no existe un plazo determinado de prescripción; al contrario, hay distintos tiempos y efectos sea por puntos, registro público de conducción o deudas que no hayas cancelado.

Por lo tanto, si fuiste condenado por violar una ley o cometiste algún accidente, permanecerán hasta el final del año que ocurrió; sin embargo, este se podría extender por tres años más. Por consecuente, una infracción estaría visible en tu historial de conducción durante cuatro años.

En Nueva York, no existe un plazo de prescripción de una multa de tránsito. (Crédito: The Yuri Arcurs Collection / Freepik)

También existen delitos los cuales permanecen por más de una década. Por ejemplo, una condena por conducir bajo los efectos del alcohol o mediante una capacidad alterada figurarán entre 10 a 15 años. En caso hayas cometido algún homicidio vehicular, esta información se mantendrá de manera permanente.

Respecto a los puntos por infracciones de tránsito, se cuentan durante 18 meses desde la fecha que cometiste la infracción. Cuando pasa ese tiempo, esos puntos no se contabilizan; sin embargo, la infracción sigue vigente en tu historial.

Entonces, no es válido confiarse que una infracción de tránsito se prescribirá conforme pase el tiempo; al contrario, esto tiene consecuencias adicionales, tal como la suspensión indefinida de tu licencia de conducir.

De no pagar las multas de tránsitos que posees, te pueden suspender indefinidamente tu licencia. (Crédito: bearfotos / Freepik)

Cómo saber si mi automóvil cuenta con infracciones de tránsito

Si mantienes esta duda, el método dependerá del tipo de infracción. Aquí te mostraré las opciones, según la falta que hayas cometido:

Por faltas relacionadas al estacionamiento y de cámara en la ciudad de Nueva York : consultar al Departamento de Finanzas usando tu número de placa o número de la multa.

: consultar al Departamento de Finanzas usando tu número de placa o número de la multa. Por faltas relacionadas al movimiento (exceso de velocidad): consultar directamente al DMV, solicitando previamente tu historial de conducción a través de una cuenta MyDMV.

