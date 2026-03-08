En la madrugada de este domingo 8 de marzo, Estados Unidos dio la bienvenida al horario de verano (Daylight Saving Time) , una transición que altera la rutina de millones de personas en todo el país. Aunque la mayoría de los ciudadanos deberán adelantar sus relojes para aprovechar mejor la luz solar, existen regiones específicas que han decidido mantener su propio ritmo, haciendo caso omiso a esta modificación anual. En esta nota, te revelaré qué estados conservan su horario habitual.

Al marcar las 2:00 a.m. de este domingo en EE.UU., el reloj se adelantó una hora para ajustarse a las 3:00 a.m. Mientras que los dispositivos inteligentes realizaron este cambio de manera automática, los ciudadanos que no contaron con este tipo de tecnología debieron realizar el ajuste manual.

El propósito de esta modificación horaria es que gran parte del país logre un mejor aprovechamiento de la luz natural del sol durante la temporada de mayor calor en el 2026; sin embargo, el sistema no rige en todo el territorio estadounidense.

En realidad, existen dos jurisdicciones que no se suman al cambio de horario de verano, lo que significa que en dichos territorios los relojes no sufrirán ninguna modificación.

Ciertas personas debieron ajustar sus relojes manualmente, ya que no cuenten con la reciente tecnología. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué estados de EE.UU. no se rigen al horario de verano de este 2026

A diferencia de otros estados, Hawái y gran parte de Arizona no adoptan el cambio de hora estacional, permaneciendo con un horario constante. Esta particularidad permite que los habitantes de ambas zonas eviten las alteraciones en sus actividades diarias.

No serían los únicos, ya que existen otros territorios estadounidenses que no adoptan el horario de verano; se trata de Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes.

Hawái es uno de los estados que mantendrá su horario estándar en lo que resta del presente año. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué Hawái y Arizona no adoptan el horario de verano

En caso de Hawái, el estado presenta una latitud tropical; es decir, la duración de cada día no cambia entre verano e invierno. Entonces, adelantar o retrasar el reloj no tiene efecto alguno. La decisión del estado de mantener el horario estándar pretende evitar las alteraciones en las rutinas, la salud y los horarios de sus habitantes.

Por su parte, Arizona no adopta esta modificación porque presenta temperaturas elevadas; por lo tanto, de aplicar el horario de verano ocasionaría que el sol se ocultará más tarde, prolongando así las horas de intenso calor durante cada día.

