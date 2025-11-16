El plan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de capturar a inmigrantes indocumentados se ha trasladado a Carolina de Norte. A pesar de ser ejecutada el pasado 15 de noviembre, ya ha arrojado resultados favorables para esta agencia, pues se han registrado decenas de detenidos. En esta nota, te brindaré más detalles sobre este operativo que está causando polémica.

Denominada como ‘Charlotte’s Web’, esta operación ha contado con la presencia de distintos uniformados de inmigración en iglesias y complejos de apartamentos, con el propósito de detener a aquellos extranjeros con historial criminal.

Según datos otorgados por Gregory Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza y líder de este operativo en Carolina del Norte, han arrestado a más de 80 personas consideradas como “extranjeros ilegales criminales”.

Los agentes de ICE o de la Patrulla Fronteriza suelen aparecer de manera repentina para ejecutar las detenciones. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Lo arrestamos, sacándolo de las calles de Charlotte para que no pueda seguir ignorando nuestras leyes y conduciendo intoxicando en las mismas carreteras en las que tú y tus seres queridos están”, escribió Bovino en X, haciendo referencia a un detenido con presunto historial delictivo.

Existen denuncias en menos de un día

Si bien se trata de un buen comienzo para esta agencia, también se han presentado denuncias debido a la fuerza excesiva que usaron estos agentes durante las detenciones, tal como ocurrieron en los operativos ejecutados en Chicago y Los Ángeles.

Esta es una de las personas que terminó arrestada durante los operativos migratorios en Carolina del Norte. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

En un video compartido por Univision Noticias, se aprecia cómo distintos agentes no tienen reparo alguno para arrestar a distintas personas en Carolina del Norte. Lo curioso es que algunos de ellos afirmaban poseer la ciudadanía estadounidense.

Según los argumentos planteados por Gregory Bovino y otros funcionarios de la Administración Trump, el uso de la fuerza durante los operativos es necesario, ya que su no ejecución pondría en riesgo la integridad física de los agentes federales de inmigración.