Los residentes de Florida que planean una jornada de pesca, una escapada de camping o la compra de equipo para la temporada de caza ya pueden ahorrar en determinados artículos. Desde este martes 1 de septiembre, el estado activó una nueva exención temporal del impuesto sobre las ventas —conocido como sales tax— para productos seleccionados de pesca, camping y caza. La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, de modo que habrá cuatro meses para comparar precios, revisar los límites establecidos y realizar compras en tiendas físicas o por internet. Para muchas familias hispanas de Florida, donde son comunes los fines de semana en la costa, las visitas a los manantiales y las salidas de fin de año al aire libre, esta iniciativa puede representar un alivio al momento de pagar.

El beneficio fue creado mediante la HB 7031-E y alcanza ventas minoristas de artículos específicos. No es una exención general para cualquier producto destinado a actividades al aire libre: cada categoría tiene condiciones propias y, en varios casos, un precio máximo que debe respetarse para evitar el cobro del tributo.

¿QUÉ PUEDES COMPRAR SIN PAGAR IMPUESTOS?

El Florida Department of Revenue (FDOR) publicó la relación de mercancías que califican. Los productos están agrupados en cuatro grandes categorías: camping, pesca, caza y armas de fuego con ciertos accesorios.

Categoría Productos incluidos Camping Linternas de camping, linternas, estufas de camping, hamacas portátiles, sillas plegables, sacos de dormir y tiendas de campaña Pesca Cebo, aparejos de pesca, cajas y bolsas para aparejos, cañas y carretes Caza Munición, arcos, ballestas y accesorios específicos Armas de fuego Pistolas, rifles, escopetas y determinados accesorios

El beneficio se aplica únicamente a los artículos que cumplen los requisitos oficiales. Antes de llegar al checkout o pagar en caja, conviene confirmar que la mercancía aparece en el listado y que su valor no excede el tope permitido, cuando corresponda.

Algunos artículos de campamento están libres de impuestos en Florida (Foto: Magnific)

LÍMITES DE PRECIO PARA ARTÍCULOS DE CAMPING

Quienes estén preparando una noche de campamento, una visita a un parque estatal o una salida familiar de fin de semana pueden adquirir estos suministros sin sales tax, siempre que el importe no supere los siguientes montos:

Producto Precio máximo para acceder a la exención Linternas de camping $30 o menos Linternas $30 o menos Estufas de camping $50 o menos Hamacas portátiles $50 o menos Sillas plegables de camping $50 o menos Sacos de dormir $50 o menos Tiendas de campaña $200 o menos

Por ejemplo, una carpa cuyo valor sea de $200 o menos entra dentro del período especial. Si cuesta $200.01 o más, la transacción no califica y el comercio debe cobrar el impuesto sobre el monto total.

ARTÍCULOS DE PESCA QUE CALIFICAN

La medida también incluye equipo básico para pescar, una actividad habitual para quienes viven cerca de la costa, los canales, los lagos o zonas como los Cayos, Tampa Bay y el sur del estado. En este grupo, el máximo permitido varía según el tipo de artículo y la forma en que se ofrezca al público.

Producto Límite de precio Cebo $10 o menos por unidad / $20 o menos si se venden varios juntos Aparejos de pesca $10 o menos por unidad / $20 o menos si se venden varios juntos Cajas para aparejos $30 o menos Bolsas para aparejos $30 o menos Cañas $75 o menos por unidad / $150 o menos como conjunto Carretes $75 o menos por unidad / $150 o menos como conjunto

La regla para cañas y carretes merece especial atención. Cuando se ofrecen por separado, el límite es de $75 por pieza; si se venden como un set, el precio puede alcanzar $150 para obtener el alivio fiscal.

¿QUÉ ARTÍCULOS DE CAZA ESTÁN EXENTOS?

La relación oficial contempla también varios suministros utilizados para la caza. A diferencia de buena parte del equipo de camping y pesca, el FDOR no fija un límite de precio para munición, arcos, ballestas, armas de fuego ni los accesorios incluidos expresamente en sus pautas.

Entre las mercancías elegibles aparecen:

Munición

Arcos

Ballestas

Flechas

Virotes

Quarrels

Carcajes

Disparadores o mecanismos de liberación

Miras u ópticas

Protectores de muñeca

La exención incorpora además armas de fuego como pistolas, rifles y escopetas.

ACCESORIOS PARA ARMAS DE FUEGO INCLUIDOS

No todo producto que se use con un arma queda libre de impuesto. El FDOR aclara que solo califican los accesorios incorporados de forma específica en su lista.

Los artículos reconocidos son:

Cañones

Estuches o bolsas para campo de tiro

Charging handles

Kits de limpieza

Handguards

Fundas

Piezas y componentes internos

Cargadores y otros dispositivos de alimentación o transporte de munición

Empuñaduras de pistola

Cronógrafos de tiro

Tapetes, apoyos o bípodes de tiro

Miras u ópticas

Correderas o cilindros

Correas

Culatas o braces

Supresores o silenciadores

Gatillos

En otras palabras, que un accesorio pueda utilizarse con un arma no significa automáticamente que reciba el beneficio. Debe figurar entre los componentes reconocidos por la autoridad tributaria.

¿HASTA CUÁNDO DURA LA EXENCIÓN?

El calendario de esta medida es el siguiente:

Fecha Situación 1 de septiembre de 2026 Comienza la exención 31 de diciembre de 2026 Último día para comprar mercancía elegible sin impuesto 1 de enero de 2027 Finaliza el período especial

La disposición estará disponible desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026. Por eso, quienes tengan previsto renovar su equipo para actividades al aire libre deben revisar los requisitos antes de hacer el pago.

¿LAS COMPRAS POR INTERNET CALIFICAN?

Sí. Las adquisiciones realizadas por internet también pueden quedar libres del impuesto, una alternativa útil para quienes prefieren comparar precios en línea o no encuentran la mercancía deseada en una tienda local.

De acuerdo con el FDOR, un artículo elegible comprado a través de un marketplace o directamente a un vendedor remoto puede calificar si la orden es aceptada dentro de las fechas establecidas y se solicita envío inmediato. La entrega puede concretarse después del 31 de diciembre sin que la operación pierda el beneficio.

El estado considera que una orden fue aceptada cuando el vendedor realiza una acción para procesarla, como asignar un número de pedido en una compra telefónica o enviar una confirmación por correo electrónico tras una transacción digital.

El envío inmediato es otro requisito clave. Si el cliente pide retrasar la entrega, la compra podría quedar fuera de la exención. Sin embargo, una demora causada por falta de inventario, acumulación de pedidos o productos en back order no elimina necesariamente el beneficio, siempre que el consumidor no haya solicitado el aplazamiento.

COMPRAS QUE NO ESTÁN CUBIERTAS

El período especial no se aplica a cualquier operación relacionada con los artículos elegibles. El Departamento de Ingresos de Florida excluye expresamente las siguientes situaciones:

Alquiler de artículos elegibles

Reparaciones de artículos elegibles

Compras destinadas a uso comercial

Ventas realizadas en parques temáticos

Ventas en complejos de entretenimiento

Ventas en establecimientos de alojamiento público

Ventas realizadas en aeropuertos

Esto significa que no solo importa qué se compra. También cuentan el lugar y las condiciones bajo las cuales se realiza la transacción.

¿QUÉ PASA CON LOS PAQUETES MIXTOS?

Si una mercancía que califica se ofrece dentro de un paquete que contiene otro producto sujeto al impuesto, el precio completo del conjunto queda gravado.

El FDOR utiliza como ejemplo un visor para rifle vendido junto con un chaleco de camuflaje. El visor podría estar libre de impuesto si se adquiere por separado, pero el paquete entero paga el gravamen porque el chaleco no está incluido en la lista de productos elegibles.

TARJETAS DE REGALO Y LAYAWAY

Comprar una tarjeta de regalo durante el período especial no garantiza que una adquisición futura quede libre de impuestos. Para recibir el beneficio, la mercancía elegible debe comprarse entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026.

En cambio, una persona puede usar una tarjeta adquirida antes para pagar un artículo que califique durante esas fechas. En ese escenario, la operación puede quedar exenta.

También se incluyen ciertas compras mediante layaway, un sistema que permite reservar una mercancía y pagarla en cuotas. El producto puede recibir el alivio fiscal si se coloca en ese plan dentro del período establecido, incluso cuando el pago final se complete más adelante, siempre que se cumplan las condiciones oficiales.

CUATRO MESES PARA AHORRAR

Florida ofrece hasta el 31 de diciembre una ventana de cuatro meses para adquirir suministros seleccionados de camping, pesca y caza sin pagar el impuesto estatal sobre las ventas. El ahorro dependerá del tipo de producto, su precio y la manera en que se comercialice.

Una tienda de campaña puede costar hasta $200 para calificar; una linterna, hasta $30; y los límites para equipos de pesca van de $10 a $150, según el artículo y si se vende por unidad o como conjunto. Para evitar sorpresas al pagar, lo recomendable es verificar el valor final, confirmar que el producto aparece en la lista oficial y guardar el recibo.

La guía del Florida Department of Revenue es la referencia para consumidores y comercios, especialmente ante situaciones como compras remotas, envíos, paquetes de productos, tarjetas de regalo, layaway y devoluciones.