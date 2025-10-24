Desde hace más de dos meses, te conté el caso de Pedro Lorenzo Concepción, un inmigrante cubano que realizó una huelga de hambre de 17 días tras permanecer recluido en Alligator Alcatraz . Si bien pudo recuperar su libertad, este hombre se le ordenó que abandone Estados Unidos. Actualmente, está en otro país, pero está viviendo una dura realidad que nunca imaginó que le pasaría.

En una conversación con Univision Noticias, Pedro se atrevió a contar cómo fue este proceso de expulsión. Según sus palabras, fue llevado a Cancún de una manera silenciosa. Si bien creía que sería un nuevo inicio en su vida, hasta el momento no ha logrado establecerse en este país norteamericano.

“Sé que estoy en Cancún, pero no sé dónde voy ni nada. (Siento) Mucha frustración, cada vez que me despierto, veo que no tengo nada”, fueron las palabras del cubano.

Pedro Lorenzo sabe que está en México, pero no conoce totalmente cómo trasladarse a distintos puntos. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Desde que llegó a México, afirma que está viviendo solo en un apartamento. Siente la ausencia de su esposa y de sus cinco hijos, quienes aún siguen residiendo en Estados Unidos. Por ahora, está buscando conseguir los documentos que requiere este país para que consiga algún trabajo.

Él desea que su estatus migratorio en México se regularice a la brevedad posible, pues no desea regresar a su natal Cuba, ya que es consciente de las escasas oportunidades en dicha nación. Además, siente temor de los “extorsionistas” que buscan aquellos extranjeros indocumentados.

“Quiero intentarlo desde cero, vamos a ver si la vida me da una sorpresa aquí en México. Quiero intentarlo alguna nueva vida”, añadió.

A pesar de la dura realidad, Pedro Concepción tiene el optimismo de iniciar una nueva vida en México. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Pesadillas que lo persiguen

Pedro Lorenzo Concepción aún tiene recuerdos de cómo fue su dura estancia en Alligator Alcatraz , uno de los centros de detención con muchas denuncias por “tratos inhumanos”. Él explica que pasaba mayor parte de su tiempo encadenado en pies y manos. “Estaba 12 o 14 horas encadenado”, añadió.

A pesar de ello, considera que su situación mejorará con el pasar de las semanas. Por el momento, su único refugio es observar sus tatuajes que tiene en los brazos, pues tiene la imagen de su esposa y una de sus hijas.

