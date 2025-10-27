Un operativo migratorio realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tuvo un trágico final. Desde que se inició el mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos implementado por el Gobierno de Donald Trump, las noticias de inmigrantes indocumentados que son detenidos acaparan los titulares por incluir conmovedoras historias de separación de familias o sueños que quedan truncos tras años de trabajo; sin embargo, esta vez la información que llega desde Norfolk, Virginia, es fatal. Hoy te narró lo que sucedió con José Castro-Rivera, un joven hondureño de 24 años, que murió el jueves 23 de octubre de 2025 tras ser atropellado en la Interestatal 264 (I-264) cuando intentaba huir de los agentes federales.

Según información del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) difundida por Univision Noticias, ICE detuvo el vehículo en el que viajaba el hombre como parte de una operación de control migratorio basada en inteligencia. Tras determinar que los ocupantes del auto estaban en el país presuntamente de manera irregular, los agentes comenzaron con las detenciones.

Este trágico hecho se produce en un contexto de intensificación de las redadas migratorias en todo el país, especialmente en ciudades con altas concentraciones de inmigrantes.

El hombre fue atropellado por un auto en la Interestatal 264 en dirección este, en el cruce de Military Highway en Norfolk. (Foto: captura @WTKR3 / YouTube)

Trágica huida por la carretera terminó en su muerte

Antes de ser detenido huyó a pie hacia la carretera, que es muy transitada, y fue atropellado por una camioneta Ford modelo 2002. “Desgraciadamente, un vehículo que pasaba por allí atropelló a Castro Rivera”, dijo un alto oficial del DHS, según reporta Noticias Telemundo.

Un agente de ICE le practicó la reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, los esfuerzos no tuvieron éxito y José Castro-Rivera fue declarado muerto en el lugar. Según reportó The Washington Post, el oficial informó del fallecimiento a los otros ocupantes del vehículo y rezó con ellos.

La Policía Estatal de Virginia (VSP) confirmó que respondió al incidente, pero aclaró que no participó en la persecución. Ellos recibieron la alerta a las 11 de la mañana del jueves donde se indicó que un hombre había sido atropellado por un auto en la Interestatal 264 en dirección este, en el cruce de Military Highway en Norfolk.

Según la investigación preliminar de la policía, Castro-Rivera huía de ICE cuando abandonó el auto e intentó cruzar la interestatal. Lo ocurrido pone otra vez sobre el tapete la política sobre operaciones migratorias en autopistas y carreteras transitadas.

En un comunicado citado por WTKR News 3, ICE lamentó la muerte del inmigrante hondureño y afirmó que “el individuo puso en riesgo su propia seguridad y la del público al huir hacia una autopista activa”. La agencia señaló que colaborará con las autoridades locales en la investigación, aunque defendió la legalidad del operativo y la actuación de sus agentes.

Los agentes de la Policía Estatal de Virginia encontraron a un hombre adulto que había sido atropellado por un vehículo y fue declarado muerto en el lugar. (Foto: captura @WTKR3 / YouTube)

El caso del inmigrante que murió en autopista de California

En los últimos meses, se han registrado al menos tres fallecimientos de personas que intentaron escapar de operativos migratorios. Los sucedido con este inmigrante hondureño trae al recuerdo el caso de Roberto Carlos Montoya Valdez, quien murió atropellado en agosto en una autopista de California cuando huía de una redada de inmigración en un centro comercial Home Depot. “Esta persona no estaba siendo perseguida por ningún agente (…) no conocemos su situación legal”, dijo el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en ese momento.

