Cuando un extranjero decide viajar a Estados Unidos para vivir el “sueño americano”, hace todo lo posible para quedarse y así conseguir una mejor calidad de vida. Sin embargo, ante las políticas migratorias impuestas por el gobierno de Donald Trump , el temor ha ido creciendo ante los constantes operativos de ICE. Algunos asumen el riesgo; otros deciden salir voluntariamente.

En esta ocasión, te contaré la historia de un ciudadano venezolano que, a pesar de contar con los documentos necesarios para residir en el país estadounidense, optó por salir voluntariamente usando el aplicativo CBP Home .

Este inmigrante, quien decidió esconder su identidad, expresó a Univision Noticias que “cumplió su cometido” durante su estancia en este país; sin embargo, la principal razón de esta medida se debe a los constantes arrestos de los agentes federales de inmigración.

Este hombre solicitó su salida voluntaria mediante el aplicativo CBP Home. (Crédito: Univision 14 Área de la Bahía / Univision Los Angeles / YouTube)

“Se ha vuelto como muy problemático la existencia del inmigrante acá (Estados Unidos). Por los problemas del miedo, si se puede decir, a salir, de disfrutar en algún evento porque, por más que uno tenga papeles, ahora te pueden llevar preso”, contó al medio citado.

El protagonista de esta historia no imagina experimentar la dura vivencia de aquellos extranjeros puestos bajo custodia de ICE, quienes han denunciado tratos inhumanos en los distintos centros de detención. Por ese motivo, prefiere conservar su paz.

Desde hace 15 días, este hombre ya envió su solicitud aceptando su salida voluntaria. Por ahora, está esperando una respuesta del Gobierno estadounidense y así tener la posibilidad de retornar a Venezuela.

Este ciudadano teme ser detenido por agentes federales de inmigración. Considera que sus documentos no podrían evitar su detención. (Crédito: Univision 14 Área de la Bahía / Univision Los Angeles / YouTube)

Una forma efectiva de ‘autodeportarse’

Es importante mencionar que una cantidad considerable de inmigrantes indocumentados recurren a la plataforma CBP Home para salir voluntariamente de Estados Unidos. No solo se trata de un pasaje de regreso a su país, también ofrece beneficios, como perdón de multas y una bonificación de $1,000.