Cada vez que se conoce un nuevo caso de arresto de un inmigrante en Estados Unidos, se vincula inmediatamente a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estos tienen la potestad de efectuar arrestos a quienes no cuentan con la documentación necesaria. Sin embargo, un padre que reside en California ha causado sorpresa al revelar por quiénes fue detenido.
Este inmigrante, quien decidió no revelar su identidad, decidió contar a Univision 14 Área de la Bahía la realidad de los hechos. Él se dirigía a su centro laboral como cualquier día hasta que unas cuantas personas se acercaron y le notificaron que estaba detenido.
“Me dijeron: ‘Estás arrestado, bájate de la camioneta y deja las llaves ahí en el espejo’. Me quitaron mi cartera. Traían ropa negra y sus respectivas máscaras. Nunca los identifiqué”, dijo.
Lo curioso de este hecho es que, según este hombre, ninguna de estas personas se identificó o mostraba algún distintivo perteneciente a ICE. A pesar de ello, acató las órdenes por temor a sufrir algún tipo de daño.
“La verdad no supe ni de dónde salieron. Estaban detrás de mí. No me lo esperaba, estaba sumamente sorprendido”, añadió el inmigrante hispano.
Ante la amarga experiencia que pasó este hombre, su esposa alega que cualquier agente de ICE que pretende realizar alguna detención por estatus migratorio o récord criminal se debe identificar. “No le dieron absolutamente ni un papel donde dijera por qué razón estaba siendo detenido”, declaró.
A pesar de la dura experiencia que le tocó afrontar a este inmigrante, actualmente se encuentra en libertad. Su familia considera que se trata de una bendición, pues logró regresar a su hogar sin presentar algún tipo de daño, más aún cuando fue “detenido” por personas desconocidas.
Se tratarían de los cazarrecompensas
Han surgido muchas dudas al respecto sobre cómo unas personas sin contar con el uniforme de ICE pueden detener a inmigrantes. Estos se tratarían de los famosos “cazarrecompensas”, unos individuos que realizan la función de los agentes federales de inmigración. Lo llamativo es que esta agencia ha negado rotundamente que colabore en conjunto con particulares.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!