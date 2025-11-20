Estos días he estado leyendo muchos comentarios sobre el análisis que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) y las disposiciones incluidas en la ley impulsada por el expresidente Donald Trump, aprobada en julio. Y, mientras más profundizo, más claro veo el impacto que estas nuevas reglas tendrán en millones de familias que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Desde diciembre entran en vigor requisitos más estrictos que no solo obligan a más personas a demostrar que trabajan, sino que también dejan fuera del programa a varios grupos de inmigrantes legales que hasta ahora podían recibir estos conocidos “cupones de alimentos”. Si tú o alguien cercano depende de dicho programa, esta información es clave.

SNAP es fundamental para millones de personas en Estados Unidos (Foto: Freepik / USDA)

REQUISITOS LABORALES: ¿QUIÉNES AHORA DEBEN TRABAJAR PARA RECIBIR SNAP?

Desde hace años, SNAP pedía a ciertos adultos demostrar trabajo, voluntariado o entrenamiento laboral. Pero la nueva ley amplía ese grupo de forma considerable. Ahora, cualquier adulto entre 18 y 64 años que sea físicamente capaz y no tenga dependientes debe cumplir al menos 80 horas mensuales de actividad laboral.

Además, algo que a muchos les tomó por sorpresa:

Si eres un adulto con un hijo de 14 años o más, también quedas obligado a cumplir esas horas.

Ya no hay exenciones automáticas para personas sin hogar, veteranos o jóvenes que provienen del sistema de foster care.

Solo algunos nativo-americanos mantienen la exención.

Y ojo con esto: quien no cumpla con el requisito solo podrá recibir SNAP tres meses dentro de un período de tres años.

MILLONES PERDERÁN LOS BENEFICIOS

Cerca de 2.4 millones de personas, en promedio mensual, perderán SNAP entre 2025 y 2034 debido a estas nuevas reglas. Es un número enorme para un programa que es esencial para más de 41 millones de residentes en Estados Unidos.

La CBO también estima que unas 90,000 personas perderán su elegibilidad cada mes solo por los cambios asociados al estatus migratorio. Hasta este año recibían alrededor de US$210 mensuales en ayuda alimentaria.

INMIGRANTES LEGALES QUE YA NO PODRÁN ACCEDER A SNAP

SNAP nunca ha estado disponible para inmigrantes indocumentados, pero sí para muchos inmigrantes con presencia legal. Esa lista acaba de recortarse drásticamente.

Los únicos grupos de inmigrantes legales que seguirán siendo elegibles son:

Residentes permanentes legales con más de cinco años con ese estatus (green card).

Inmigrantes provenientes de Cuba y Haití.

Personas bajo el Compact of Free Association (COFA).

Sin embargo, los que quedan oficialmente excluidos son:

Refugiados.

Personas con asilo aprobado.

Residentes permanentes legales con menos de cinco años de residencia.

Personas con visas provisionales de más de un año.

Titulares de visas de refugio.

Víctimas de tráfico humano y sus familiares.

SNAP es un programa de ayuda federal administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Foto: AFP)

CAMBIOS EN LA CAPACIDAD DE LOS ESTADOS PARA OTORGAR EXENCIONES

Otro cambio fuerte tiene que ver con los estados. Antes, los gobiernos estatales tenían margen para eximir del requisito laboral a personas en áreas donde era difícil conseguir empleo. Ahora, ese margen se redujo.

Solo se podrá otorgar una exención cuando:

La tasa de desempleo del condado sea superior al 10%.

En Alaska y Hawái, cuando la tasa estatal sea 1.5 veces la nacional.

Antes, bastaba con que un área, no necesariamente todo el condado, tuviera desempleo alto o poca disponibilidad laboral.

¿QUÉ PUEDES HACER SI ESTÁS EN RIESGO DE PERDER SNAP?

Si tú o alguien cercano está en alguna de las categorías afectadas, te recomiendo que antes de diciembre:

Revises tu estatus migratorio con un abogado o asesor acreditado.

Confirmes con la oficina local de SNAP cuántas horas laborales necesitas cumplir.

Solicites programas de apoyo alternativos a nivel estatal o comunitario.

