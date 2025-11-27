Si eres inmigrante y tienes una situación no legal en Estados Unidos, esta es una buena noticia, una que te dará un pequeño respiro si es que te ves en la penosa situación de ser detenido por agentes de ICE. En los últimos días, una jueza federal en California emitió una decisión que cambia por completo el panorama para miles de personas. Te cuento lo que significa esto, por qué es importante y cómo encaja en todo lo que hemos visto durante la administración de Donald Trump.

Este tema puede ser emocionalmente pesado, especialmente para quienes tienen familiares o amigos en proceso migratorio o si tú eres uno de ellos. Por eso, en esta nota voy a contarte todo desde la dimensión legal y política que hay detrás. Y créeme, este fallo puede marcar un antes y un después.

Desde que Donald Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos, ICE ha vuelto a redoblar esfuerzos contra la inmigración ilegal (Foto: AFP)

EL FALLO QUE OBLIGA AL GOBIERNO A PERMITIR AUDIENCIAS DE FIANZA

La jueza Sunshine Suzanne Sykes, de California, determinó que el Gobierno federal no puede mantener a inmigrantes detenidos en cualquier lugar del país sin darles la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza. Esto ocurre después de que el Department of Homeland Security (DHS) impusiera en julio una política que prohibía ese derecho, argumentando que existía un “vacío legal” que, según ellos, debía cerrarse.

Lo relevante aquí es que Sykes no solo admitió una demanda colectiva, sino que dejó claro que esa política viola el derecho al debido proceso. Y eso, en términos legales, es un golpe directo a la estrategia de la administración de Trump, que había buscado restringir las salidas bajo fianza de manera prácticamente total.

¿POR QUÉ ESTO AFECTA A TODO ESTADOS UNIDOS?

En los últimos meses, otros jueces ya habían cuestionado medidas similares, pero sus fallos solo protegían a las personas nombradas en casos específicos. Lo distinto ahora es que la decisión de Sykes tiene un alcance nacional. Según su razonamiento, la prohibición de audiencias de fianza constituye un daño generalizado, así que el remedio también debe ser generalizado.

En otras palabras, esto le vuelve a abrir la puerta a la mayoría de los detenidos por ICE para que puedan presentarse ante un juez y solicitar su liberación mientras continúa su proceso migratorio.

¿A QUIÉNES HABÍA AFECTADO LA POLÍTICA DEL DHS?

El DHS había sido claro en verano: la restricción aplicaba tanto para inmigrantes sin antecedentes penales —personas que llevaban décadas viviendo en el país— como para quienes hubieran sido arrestados por cargos criminales. Esto provocó preocupación entre abogados y organizaciones, especialmente porque la mayoría de los casi 65,000 detenidos bajo la línea dura migratoria de Trump no tiene historial criminal.

Muchísima gente fue detenida únicamente por no tener documentos, algo que la ley estadounidense considera una infracción civil, no un delito.

ICE es la organización encargada de detener a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos (Foto: AFP) / Piero Hatto

LO QUE OCURRÍA ANTES: FIANZA Y MONITOREO

Hasta antes de esta política de julio, durante décadas había existido la posibilidad de pagar una fianza para esperar el proceso migratorio fuera de detención. A muchas personas se les colocaba un grillete GPS y se les asignaban citas en cortes migratorias para avanzar con sus casos ante immigration judges.

Era un sistema que, con sus fallas, permitía al menos cierta estabilidad para quienes intentaban regularizarse. Pero desde hace meses había empezado a convertirse en una trampa: agentes migratorios comenzaron a presentarse afuera de los tribunales para detener incluso a quienes iban a sus citas legales, algo que generó alarma entre activistas y abogados.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!