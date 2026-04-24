Para muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos, tener casa propia es una de las metas centrales del llamado “sueño americano”, pero convertir ese deseo en realidad requiere tiempo, paciencia y una buena estrategia financiera. Antes de recibir las llaves de su primera vivienda, la mayoría debe pasar por etapas como estabilizar sus ingresos, construir historial de crédito y entender cómo funcionan los préstamos hipotecarios. Por esa razón, aquí te contamos cuánto tarda un migrante en adquirir su primera casa.

Con los años, la casa propia termina siendo una meta alcanzable en Estados Unidos (Foto: IA de Freepik)

¿CUÁNTO TARDA UN INMIGRANTE EN EE.UU. EN COMPRAR SU PRIMERA CASA?

De acuerdo con un análisis del Pew Research Center, el acceso a la vivienda entre inmigrantes en Estados Unidos crece de forma gradual a medida que pasan los años en el país. Así tenemos:

Los 5 primeros años

Comprar una casa durante los primeros cinco años para un inmigrante resulta ser más complicado. Según el estudio, solamente un 21% de migrantes llega a ser propietario de una vivienda.

Esto no se debe a falta de interés, sino a la carencia de ingresos suficientes y/o de un historial crediticio sólido, que es clave en Estados Unidos, ya que sin un buen puntaje de crédito es muy difícil acceder a una hipoteca.

Entre 6 y 10 años

Cuando pasa el tiempo, entre 6 y 10 años, esa posibilidad cambia, pues la tasa de propietarios inmigrantes de viviendas sube a casi el 40%.

¿A qué se debe? A que muchas familias estabilizan su situación laboral, fortalecen su historial de crédito y empiezan a reunir dinero para la inicial de la casa. En ese proceso, suele ser frecuente que varios miembros del hogar aporten con su trabajo, lo que hace más fácil juntar el monto necesario para solicitar una hipoteca.

Después de 20 años

Tras dos décadas de vivir en EE.UU., los inmigrantes pueden comprar una vivienda. Según Pew Research Center, cerca de dos tercios ya son propietarios de una casa, una cifra muy cercana a la de los estadounidenses nacidos en el país.

Este comportamiento refleja lo que los expertos conocen como “asimilación económica”: con los años, los inmigrantes se van integrando al mercado laboral y al sistema financiero, lo que abre la puerta a adquirir bienes como la vivienda.

Con los años, más inmigrantes logran convertirse en dueños de vivienda y acercarse a los niveles de propiedad de los nacidos en EE.UU. (Foto: Freepik)

LA IMPORTANCIA DE COMPRAR UNA CASA PARA LOS INMIGRANTES

Aun con todas las dificultades, tener una casa propia continúa siendo un objetivo fundamental para muchas familias inmigrantes, y varios estudios de movilidad social señalan que la propiedad de vivienda es una de las vías más importantes para formar patrimonio en Estados Unidos.

Para ellos, comprar un inmueble va más allá de un éxito financiero: simboliza que años de esfuerzo, ahorro y renuncias finalmente dieron fruto, publica La Opinión.

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