La temporada de conciertos empieza a tomar forma en el Forest Hills Stadium, un recinto que cada año mueve no solo música, sino también una buena cantidad de empleos temporales muy buscados por quienes viven en Nueva York y necesitan una oportunidad rápida de ingreso. En una ciudad donde muchos hispanos combinan varios trabajos, buscan turnos flexibles o aprovechan cada feria laboral para salir adelante, este tipo de convocatorias suele llamar la atención porque abre la puerta a puestos de entrada en un lugar muy conocido de Queens, cerca de comunidades latinas que forman parte esencial del ritmo diario de la ciudad. Si estás buscando chamba temporal en Estados Unidos, o conoces a alguien que la necesite, esta puede ser una alternativa útil antes de que arranque la temporada 2026.

Uno de los ingresos al Forest Hills Stadium en Nueva York (Foto: Forest Hills Stadium) / 839447496169876

FERIA DE EMPLEO: LO QUE DEBES SABER

El estadio organizará su feria anual de empleo como antesala de la temporada de conciertos 2026. La cita está pensada para conectar de forma rápida a candidatos y empleadores, algo muy práctico en una ciudad donde el tiempo cuenta y las vacantes suelen llenarse pronto.

Detalle Información Lugar Forest Hills Stadium Dirección 1 Tennis Place, Forest Hills Fecha Sábado previo al inicio de la temporada 2026 Horario 12:00 p.m. a 4:00 p.m. Edad mínima 18 años

Mi recomendación es llegar temprano, incluso algo antes de la hora de inicio, y con la documentación básica lista. En este tipo de ferias, especialmente en Nueva York, las primeras horas suelen ser las más activas y las oportunidades se pueden mover rápido.

PUESTOS DISPONIBLES PARA LA TEMPORADA DE CONCIERTOS

Lo interesante de esta convocatoria es que no se limita a un solo perfil. Hay varias posiciones que pueden encajar con personas que buscan trabajo temporal, experiencia en eventos o simplemente una forma de generar ingresos durante la temporada alta.

Estos son algunos de los puestos disponibles:

Personal de acomodación, conocidos como ushers.

Staff VIP.

Asistentes de producción.

Trabajadores de concesiones, en comida y bebidas.

Production runners.

Personal de seguridad.

Equipo de limpieza.

Personal de mantenimiento.

Para muchos residentes de Queens, Brooklyn o El Bronx que ya están acostumbrados a moverse entre horarios partidos, este tipo de trabajos puede resultar especialmente atractivo por su flexibilidad y por la posibilidad de entrar a un ambiente laboral dinámico.

¿PUEDEN APLICAR INMIGRANTES?

Sí, en general los inmigrantes pueden postular siempre que cumplan con los requisitos básicos de empleo en Estados Unidos. Eso incluye tener al menos 18 años, contar con autorización legal para trabajar y presentar la documentación válida al momento de la contratación.

No siempre se exige inglés avanzado para este tipo de puestos. En muchos eventos de Nueva York, donde trabajan personas de distintos orígenes, lo que más pesa suele ser la responsabilidad, la disponibilidad y la capacidad de resolver tareas prácticas con rapidez. Para muchos hispanohablantes, especialmente en una ciudad tan multicultural como esta, eso puede marcar la diferencia.

UNA OPORTUNIDAD MÁS ALLÁ DEL PAGO

Trabajar en el Forest Hills Stadium no solo significa un ingreso temporal. También puede servir como una primera experiencia en eventos grandes, algo que después abre puertas en otros recintos, estadios o producciones en la ciudad.

En una ciudad como Nueva York, donde muchos latinos se ganan la vida entre estaciones del subway, turnos nocturnos, restaurantes, construcción, limpieza o atención al público, este tipo de empleo encaja con una realidad muy conocida: aprovechar cada oportunidad para avanzar un poco más. Y si además te toca trabajar en un lugar emblemático de Queens, con miles de personas pasando por ahí en temporada de conciertos, la experiencia puede sumar tanto en el bolsillo como en el currículum.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

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