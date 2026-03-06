Mudarse a Estados Unidos y comenzar una nueva vida laboral en la ciudad de Nueva York no siempre es fácil. Muchos inmigrantes llegan con sueños y ganas de trabajar, pero se enfrentan a ofertas que exigen títulos universitarios, experiencia previa o documentos difíciles de conseguir. En ese contexto, cada vez que surgen puestos accesibles dentro de instituciones respetadas del gobierno de la ciudad, la noticia corre entre comunidades en barrios como Jackson Heights, Washington Heights o el Bronx. Justamente, eso es lo que ocurre ahora con las vacantes abiertas por NYC Health + Hospitals, el sistema público de salud más grande de la ciudad y uno de los más reconocidos de Estados Unidos. La red acaba de publicar oportunidades laborales con un salario anual de US$46,798, sin requerir estudios formales, lo que representa una gran oportunidad para quienes buscan estabilidad y beneficios en su primer empleo.

TRABAJOS DISPONIBLES EN HOSPITALES PÚBLICOS DE NUEVA YORK

Las vacantes disponibles corresponden al puesto de Service Aide, un rol esencial dentro de los hospitales públicos de la ciudad. Este empleo se centra en tareas de servicio, limpieza y apoyo logístico en distintas áreas, incluyendo cocina, mantenimiento o servicios generales.

Estos son los puestos activos en este momento:

Puesto Hospital Ubicación Salario anual Horario Service Aide NYC Health + Hospitals / Bellevue Manhattan US$46,798 8:00 a.m. – 4:00 p.m. Service Aide Queens Hospital Center Queens US$46,798 4:00 p.m. – 12:00 a.m.

Ambas posiciones son de tiempo completo y forman parte del sistema de salud pública de Nueva York, que brinda atención gratuita o de bajo costo a miles de familias, especialmente en comunidades de inmigrantes. Bellevue, por ejemplo, es el hospital público más antiguo de Estados Unidos (fundado en 1736) y continúa siendo un pilar de salud en la Gran Manzana.

Imagen del Queens Hospital Center (Foto: Creative Commons)

¿QUÉ HACE UN SERVICE AIDE EN ESTOS HOSPITALES?

Aunque el título del cargo suene técnico, el trabajo es principalmente operativo y esencial para el funcionamiento diario del hospital. Las funciones varían según el área:

Área de servicios de alimentos

Preparar bandejas de comida de acuerdo con dietas médicas o culturales.

Entregar los alimentos directamente a los pacientes.

Recoger y limpiar las bandejas al finalizar el turno.

Mantener limpia el área de cocina y comedor.

Área de limpieza y mantenimiento

Limpiar pisos, paredes, muebles y equipos médicos.

Retirar basura y desinfectar baños, pasillos o salas comunes.

Transportar suministros y colaborar en logística interna.

Otras tareas de apoyo

Organizar utensilios, mover mobiliario, apoyar en mantenimiento ligero.

En resumen, se trata de un trabajo que no requiere papeles académicos, pero sí compromiso, puntualidad y disposición para aprender dentro del sistema hospitalario.

REQUISITOS PARA APLICAR

Una de las razones por las que estas vacantes despiertan tanto interés entre inmigrantes es que los requisitos son muy básicos:

Requisito Detalle Educación No se requiere título académico Experiencia laboral No es necesaria Idioma Saber leer y escribir en inglés Habilidades Capacidad para seguir instrucciones simples

Esto significa que personas recién llegadas a Nueva York —ya sean de México, República Dominicana, Ecuador, Colombia o Puerto Rico— pueden postular sin mayores obstáculos.

SALARIO Y BENEFICIOS DEL EMPLEO

Además del salario competitivo de US$46,798 anuales, los empleados de NYC Health + Hospitals reciben beneficios laborales que pocas empresas ofrecen:

Seguro médico para quienes trabajen más de 20 horas por semana.

Planes de jubilación y pensión.

Vacaciones pagadas y feriados oficiales.

Programas de perdón de préstamos estudiantiles.

Descuentos para estudios universitarios y ahorro educativo.

Beneficios sindicales y descuentos para transporte.

Estos beneficios convierten al sistema público de salud neoyorquino en una de las opciones más atractivas para quienes buscan estabilidad, especialmente en tiempos de precios altos en alquiler y transporte dentro de la ciudad.

¿CÓMO POSTULAR A ESTAS VACANTES?

Las solicitudes deben presentarse en línea a través del portal oficial de NYC Health + Hospitals Careers. Para encontrarlas fácilmente, busca los siguientes Job ID:

132866 – Service Aide, NYC Health + Hospitals / Bellevue (Manhattan)

132870 – Service Aide, Queens Hospital Center (Queens)

El sistema permite completar la aplicación directamente desde el sitio web, adjuntando información básica y datos de contacto.

En una ciudad tan diversa como Nueva York, donde los inmigrantes sostienen gran parte de los servicios esenciales, estas oportunidades se convierten en una puerta de entrada al sistema laboral estadounidense. Son trabajos que no exigen títulos, pero sí ofrecen dignidad, estabilidad y la posibilidad de crecer dentro de una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad.

