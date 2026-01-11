Las calles de la ciudad de Nueva York están experimentando un cambio significativo con la instalación estratégica de nuevas cámaras en los semáforos de las distintas intersecciones. Este expansión del sistema de vigilancia busca transformar la dinámica del tráfico en esta localidad. Sin embargo, ¿por qué realmente se ha implementado este medida? ¿Afectará notoriamente a los conductores en sus rutas diarias? Si tienes estas dudas, te revelaré los detalles completos de esta curiosa iniciativa.

Es crucial resaltar que se activarán cámaras en 50 nuevas intersecciones cada semana durante el próximo mes y medio, según información del Departamento de Transporte de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en inglés) . Por el momento, estos artículos solo operaban en 150 intersecciones; ahora pasará a 600.

Los equipos se instalarán en los cinco distritos de Nueva York: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Para seleccionar una intersección, se basarán en datos de siniestralidad y los niveles de riesgo; además, se realizará un rediseño urbano en estos cruces.

Estas nuevas cámaras se instalarán en cruces de calles de los 5 distritos de la ciudad de Nueva York. (Crédito: wirestock / Freepik)

La implementación de esta estrategia se debe al historial de accidentes en cruces calificados como “peligrosos”. Para Myke Flynn, comisionado del NYSDOT, el ignorar la luz roja del semáforo se posiciona como una de las acciones más peligrosas en las vías públicas.

SE ESTÁ EVIDENCIANDO MEJORAS

Como te indiqué anteriormente, ya se instalaron cámaras en 150 intersecciones de la ciudad, teniendo resultados favorables en cuestión de tiempo. Según el Departamento de Transporte, las violaciones al semáforo rojos se redujeron en 73%, los choques laterales en 65% y las colisiones por alcance en 49%.

Es más, la implementación de esta estrategia ha logrado reducir la reincidencia en infracciones de tránsito. Como prueba de ello, durante el 2023, el 94% de los vehículos contaron únicamente con una o dos multas.

Según del Departamento de Tránsito de Nueva York, esta iniciativa redujo las infracciones por traspasar la luz roja del semáforo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Por consecuente, si el conductor no pretende respetar la luz roja del semáforo, es posible que reciba una multa fija de $50, ya que estas cámaras de vigilancia estarán disponibles las 24 horas.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí