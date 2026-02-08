Millones de habitantes seguirán lidiando con el frío extremo para este nuevo inicio de semana, ya que las temperaturas se mantendrán por debajo del punto de congelación. Recientemente, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por su siglas en inglés) emitió la advertencia a los residentes de ocho estados del país; es más, ha recomendado que usen mascarillas con el propósito de que se protejan del clima gélido. En los siguientes párrafos, te mencionaré qué áreas del país deben tomar con seriedad este aviso, ya que están en riesgo de sufrir consecuencias mortales.

Cuando los valores térmicos llegan o descienden del punto de congelación en alguna zona, representa un latente peligro para sus habitantes. Si se encuentran en las calles o no están abrigados correctamente, están expuestos a desarrollar hipotermia o congelación en cuestión de minutos.

A pesar de la alerta, es posible afrontar correctamente este ambiente gélido si te informas correctamente y sigues las recomendaciones. Presta atención, ya que te revelaré cuáles son los estados bajo riesgo y las posibles temperaturas que registrarían para el cierre de la jornada.

Ante el clima gélido registrado para este cierre de semana, el NWS recomendó a los habitantes usar mascarilla y vestirse por capas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Los 8 estados más afectados por el frío extremo para este fin de semana

Washington

Durante la mañana de domingo, las distintas comunidades que conforman el estado enfrentó vientos gélidos de -10 °F. Las autoridades advierten tomar precauciones para evitar riesgos graves de salud.

Maryland

Las zonas del centro, norte, sur y toda la región costa este registraron sensaciones térmicas de -10 °F, lo que representa un riesgo por las bajas temperaturas en casi todo el territorio.

Virginia Occidental

El norte de Virginia Occidental se enfrentó una alerta por frío extremo hasta hoy. Con sensaciones térmicas de hasta -20 °F, existe un peligro inminente de lesiones graves en la piel en menos de 30 minutos.

Pensilvania

Se han emitido alertas en Pensilvania por temperaturas peligrosas de hasta -25 °F que durarán hasta el día de hoy. Las autoridades incitan a sus ciudadanos permanecer en sus hogares y usar ropa térmica.

Nueva York

El NWS ha emitido una alerta por frío intenso en el norte y este de Nueva York, con temperaturas peligrosas de hasta -35 °F que persistirán durante lo que resta del domingo. Se recomienda evitar estar al aire libre, pues las condiciones climáticas son potencialmente mortales.

Los ciudadanos de Nueva York están enfrentando condiciones gélidas desde hace semanas. (Crédito: Kena Betancur / AFP) / KENA BETANCUR

Nueva Jersey

Nueva Jersey enfrenta una ola de frío intenso con sensaciones térmicas peligrosas de hasta -16 °F este domingo. El clima gélido se bajo cero (alrededor de -6 °F) hasta la mañana del lunes 9 de febrero.

Connecticut

Se registró una ola de frío extremo en gran parte de Connecticut, afectando a los condados de Middlesex, New London, Fairfield y New Haven. Las temperaturas se desplomaron hasta los -21 °F en la mayoría de estas zonas, alcanzando incluso los -30 °F.

Nuevo Hampshire

Se registró un frío peligroso con sensaciones térmicas de -30 °F en varios condados del centro y oeste del estado hasta la mañana del domingo.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí