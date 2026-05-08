Para este cierre de semana, la cual se celebrará el Día de la Madre, se presentará un escenario de contrastes meteorológicos a lo largo de Estados Unidos. Mientras Florida enfrentará una ola de calor sofocante con temperaturas que romperán registros para este época del año, un frente frío avanzará sobre otras regiones del país. Para que sepas más detalles sobre este pronóstico climático que ha sorprendido a los expertos en meteorología, te invito a leer la siguiente nota.

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Robmariel Olea, meteoróloga de N+ Univision , se encargó de explicar cómo será el panorama climático en Estados Unidos para este fin de semana. El sur de Florida presentará temperaturas que superarán los 80 °F y una sensación térmica cercana a los tres dígitos; sin embargo, no será el único estado con una ola de calor extremo.

La experta detalló que desde el Centro hasta el Oeste del país se presenciará valores térmicos que oscilarán entre 80 a 100 °F, especialmente en los estados de Oregón, Idaho, California, Arizona, Nevada, Colorado, Nuevo México y Utah.

El sur de Texas está a la espera de un panorama climático nublado para este fin de semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Por otro lado, se pronostica un ambiente cálido en el sur y el Atlántico Medio con temperaturas que oscilarán entre los 60 y 70 °F , mientras que en Nueva Inglaterra predominará un clima frío con registros en el rango de los 50 °F .

¿Solo existirá calor intenso en Florida?

Dan Pydynowski, meteorólogo de AccuWeather, señaló que la región del Panhandle y el extremo norte de la península de Florida podrían registrar “chubascos y tormentas eléctricas intermitentes” entre el viernes 8 y sábado 9 de mayo ; es más, existe la posibilidad de que este mal tiempo se traslade hacia el domingo 10, fecha que se celebrará el Día de las Madre.

Respecto al centro y sur de Florida, los habitantes experimentarán un clima con temperaturas fuera de lo habitual en esta época del año; sin embargo, el meteorólogo citado advirtió que no se descarta chubascos o tormentas aisladas.

Orlando será una de las ciudades que registraría temperaturas por encima del promedio. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

“Hará bastante calor en el centro y el sur de Florida este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, con motivo del Día de la Madre”, indicó Pydynowski al medio Florida Today .

Las ciudades que resultarán impactadas con este calor intenso durante el domingo 10 de mayo serán Tallahassee, Jacksonville, Tampa, Fort Myers, Orlando, Key West, Miami y Port St. Lucie ; la climatóloga Olea especificó que las temperaturas oscilarían entre los 87 ° y 101 °F.

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