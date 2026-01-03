Las intensas tormentas que se están registrando en California están provocando severos daños en las carreteras. El exceso de humedad y el constante flujo del agua han acelerado el deterioro de las vías, provocando la aparición de profundos baches que impactaría considerablemente a los vehículos. Ante la situación, es importante que los conductores que circulan por las diversas autopistas del estado tomen sus precauciones y aprendan maniobras sencillas para evadir estos obstáculos, evitando así costosas reparaciones mecánicas.

Esta región ha sido duramente azotada por los ríos atmosféricos, trayendo consigo lluvias intensas que desencadenan inundaciones, deslizamientos y flujo de escombros en ciertas localidades. Es más, hay áreas que aún permanecen bajo alerta.

A pesar de estas condiciones climáticas, hay personas de California que deben usar su vehículo para trasladarse a su centro laboral o cumplir con otra obligación, exponiéndose a los graves efectos de este fenómeno climático.

Aunque estos toman las precauciones necesarias al momento de conducir, sus vehículos suelen llevarse todo el daño, ya que pueden caer en la trampa de los hoyos.

Estos hoyos suelen tener consecuencias fatales para aquellos autos que pasen sobre ellos. (Crédito: bilanol / Freepik)

Cómo se forman los baches en las autopistas

En un principio, el constante paso de los automóviles por los asfaltos ocasionan que estas presenten grietas, las cuales son la puerta de entrada del agua. Entonces, cuando se registra la lluvia, el líquido se filtra por dichas fisuras y genera daños.

Es así que la autopista va perdiendo compactación y, en cuestión de tiempo, una zona específica de la vía comienza a deformarse y empieza a hundirse.

El agua suele filtrase por las grietas de las autopistas y dañan las capas internas. (Crédito: SergeyCh / Freepik)

Consejos para evadir baches al momento de conducir por carreteras de California

En caso que un coche pase a toda velocidad sobre un bache, la acción suele tener daños considerables. Estos golpes fuertes pueden dañar las llantas, desgastar los amortiguadores y resortes, y el volante no quedará centrado.

Por consecuente, esto requiere de reparaciones que no suelen ser económicas. Según datos del la Asociación Americana del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), las restauraciones de estos daños tendrían un costo que oscilaría entre los $300 y $600.

Para evitar estas complicaciones, es necesario que conduzcas a velocidad reducida (especialmente cuando la lluvia esté presente), mantener las llantas en correcta estado y estar atento cuando estés al volante, ya que así podrás esquivar cualquier ‘hoyo’.

