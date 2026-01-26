En este último fin de semana, se registró una poderosa tormenta invernal que impactó gran parte de Estados Unidos, ya que ciertos puntos registraron grandes acumulaciones de nieve que impidieron un tránsito peatonal y vehicular fluido. Esto significó un verdadero desafío para aquellas personas que residen en los estados afectados, pues tuvieron que tomar precauciones y desistir de cualquier plan previsto. En los siguientes párrafos te invito a descubrir cuáles han sido las áreas más golpeadas por nevadas, basándome en reportes oficiales de meteorología.

Hasta el momento, estas duras condiciones climáticas se siguen registrando en ciertos puntos del país, lo que complica exponencialmente el traslado de vehículos o realizar alguna actividad al aire libre. Por esa razón, las autoridades estatales y locales han emitido advertencias para sus habitantes.

Estas acumulaciones de nieve ocasionan severas complicaciones en el traslado de vehículos.. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Las áreas que reportaron mayores nevadas este fin de semana

Las personas que habitan cerca a Bonito Lake, situado en Nuevo México, presenciaron grandes cantidades de nieve. Según el reporte meteorológico de CBS News , esta área registró una acumulación que supera las 30 pulgadas.

El mismo medio señaló que ciudades de Nueva York, Pensilvania y Massachusetts también reportaron mucha nieve en los días previos, con acumulaciones que oscilan entre 19 y 21 pulgadas. En la región del Valle de Ohio se registró hasta 23 pulgadas.

Diversas zonas de Oklahoma, Misuri e Illinois también forman parte de la lista de las áreas con intensas nevadas este fin de semana. Aunque los acumulados son menores en comparación con otras zonas, se han registrado precipitaciones significativas de hasta 14 pulgadas.

Nueva York ha sido uno de los estados más afectados con intensas nevadas. (Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Habrá más nieve para este inicio de semana

Si considerabas que las nevadas se retirarían para este inicio de semana, los reportes meteorológicos afirmaron que seguirán presentes desde Wisconsin y Michigan hasta Pensilvania, Nueva York y Maine. También se espera que Virginia Occidental resulte afectado.

Es más, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advierte que la tormenta invernal no solo traerá nieve, también se registraría lluvia o lluvia helada, específicamente en el Atlántico Medio. Ante la advertencia, es necesario tomar precauciones y abrigarse correctamente.

