Un hombre de Massachusetts incendió accidentalmente su casa al intentar derretir el hielo que se había acumulado en el techo tras la fuerte tormenta invernal que golpeó el noreste de Estados Unidos la semana pasada. El hecho ocurrió en la localidad de Milton, donde el frío extremo dejó gruesas capas de hielo adheridas a las viviendas. Según informaron medios locales, el propietario decidió buscar una solución por su cuenta. Con la ayuda de un soplete, subió por una escalera hasta el techo con la intención de eliminar el hielo.

Sin embargo, pocos minutos después de comenzar, el plan salió mal. El techo se prendió fuego y las llamas se extendieron rápidamente hacia la canaleta, según reportó el medio Local 12. El hombre logró deslizarse por la escalera y entrar a la casa para llamar de inmediato al 911.

Cuando los bomberos llegaron, el incendio ya se había propagado. De acuerdo con el reporte, el ático estaba completamente envuelto en llamas. Vecinos sorprendidos aseguraron que “todo el techo fue consumido” en cuestión de minutos.

El fuego se extendió en cuestión de minutos y terminó consumiendo por completo el ático de la vivienda. (Foto: WCVB / YouTube)

El subjefe del Departamento de Bomberos de Milton, John Earner, explicó la magnitud del siniestro: “Quitamos la canaleta de ese lado del edificio pensando que sería un incendio leve, y todo el ático ya estaba completamente comprometido”.

Además, señaló que las temperaturas bajo cero, que no han superado el punto de congelación desde la llegada de la tormenta Winter Storm Fern el 25 de enero, intensificaron el fuego.

Las temperaturas bajo cero y el hielo acumulado complicaron el trabajo de los bomberos, que debieron recibir apoyo de otras localidades. (Foto: WCVB / YouTube)

Los bomberos combatieron el incendio durante varias horas y contaron con apoyo de localidades vecinas. “Cuando hace tanto frío como ahora, necesitamos mucha ayuda. Por eso tuvimos que pedir apoyo a varios pueblos cercanos”, dijo Earner.

Finalmente, el jefe lanzó una advertencia clara: “Simplemente llamen a una empresa profesional para que se encargue del hielo. No se lastimen. No se suban a los techos”.

Las autoridades advirtieron sobre los riesgos de subir a los techos y recomendaron recurrir a profesionales. (Foto: WCVB / YouTube)

Afortunadamente, no se reportaron heridos y el fuego quedó limitado a esa vivienda.

Consejos para eliminar el hielo acumulado

Una de las formas más seguras de evitar que el hielo se acumule en el borde del techo (lo que se llama presa de hielo o ice dam) es eliminar la nieve antes de que se convierta en hielo. Usa un rastrillo para techos con mango largo desde el suelo para retirar la nieve acumulada. Esto reduce la cantidad de agua que puede volver a congelarse y formar hielo. Nunca intentes subir al techo cubierto de hielo, ya que es extremadamente resbaladizo y peligroso.

El medio Forbes advierte que, si ya se formó hielo, una técnica recomendada por expertos es usar productos con cloruro de calcio en calcetas o medias colocadas sobre el hielo para crear canales por donde el agua derretida pueda escurrir sin dañar las tejas.

Estos productos funcionan a temperaturas más bajas que otras sales y son menos dañinos para los materiales del techo. Además, mantener canaletas y desagües limpios ayuda a que el agua que se derrite tenga una salida, evitando que se vuelva a congelar en el borde.

Para una solución a largo plazo, considera mejorar el aislamiento y la ventilación del ático, lo que ayuda a que el techo mantenga una temperatura uniforme y reduce la formación de hielo. También existen cables calefactores para techos que se pueden instalar antes del invierno para prevenir la acumulación de hielo.

Si el hielo está muy grueso o no te sientes seguro haciéndolo tú mismo, es mejor llamar a profesionales que tienen el equipo adecuado para retirarlo sin poner en riesgo tu seguridad ni dañar la casa.

