El histórico “Árbol de los Besos” de Westwood, Nueva Jersey, atraviesa una situación crítica. Este enorme haya cobriza (Copper Beech), ubicada en Veterans Memorial Park, fue diagnosticada el año pasado con un hongo terminal que no tiene tratamiento. Ante esta situación, vecinos y autoridades trabajan para prolongar su vida el mayor tiempo posible.

NJ.com señala que, de acuerdo con las estimaciones del principal organismo ambiental de Nueva Jersey, el árbol habría sido plantado alrededor de 1792, por lo que tiene cerca de 250 años.

Con el paso del tiempo, se convirtió en un punto de encuentro para parejas que dejaron grabadas sus iniciales y mensajes de amor en la corteza. Incluso existe la leyenda de que fue plantado por un soldado de la Guerra Civil tras regresar a casa, aunque esa historia no ha sido confirmada.

La comunidad comenzó a implementar medidas para reducir el impacto sobre sus raíces y prolongar su vida. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La comunidad busca darle más años de vida

Después de que una inspección de rutina detectara la enfermedad el año pasado, especialistas confirmaron que el hongo no tiene cura; sin embargo, durante las últimas semanas se colocó nueva tierra y mantillo alrededor del árbol para mejorar las condiciones del suelo. Próximamente, se instalará una cerca para evitar que el tránsito de personas afecte sus raíces y el entorno donde crece.

Con una altura cercana a los 70 pies (unos 21 metros), el “Árbol de los Besos” es considerado uno de los ejemplares más altos de su especie en Nueva Jersey y uno de los grandes símbolos de Westwood.

Aunque los expertos reconocen que no existe un tratamiento para detener la enfermedad, la comunidad mantiene la esperanza de conservar este histórico árbol durante el mayor tiempo posible.

Un reconocimiento oficial en su etapa final

Curiosamente, poco antes de que se diera a conocer su diagnóstico, el emblemático ejemplar fue reconocido oficialmente como un “Árbol Campeón” de Nueva Jersey y se sumó al programa de árboles patrimoniales del estado (Big and Heritage Tree Program).

Que un árbol sea designado como “Champion Tree” significa que es reconocido oficialmente como el ejemplar más grande de su especie en todo el estado.

Este reconocimiento forma parte del programa del Servicio Forestal de Nueva Jersey (Big and Heritage Tree Program), el cual cataloga y protege a los árboles más grandes de la región.