Los constantes operativos migratorios realizados por ICE han provocado que distintos inmigrantes tomen la decisión de abandonar Estados Unidos por temor a ser detenidos y puestos en un centro de detención. Si bien existen casos que se les acepta esta petición, otros no tienen fortuna y terminan bajo arresto, como el caso de Keooudone Phetchamphone, un extranjero que residía en Colorado.
Este ciudadano de origen laosiano está recluido en una prisión para inmigrantes en el área metropolitana de Denver desde hace más de dos meses. Según información de CBS News, su detención se produjo cuando acudió a cita migratoria con ICE el pasado 27 de agosto con el propósito de solicitar su salida voluntaria.
Desde aquella fecha, la familia de Keooudone, conocido como ‘Don’, ha estado en constante lucha para que se le acepte su petición, pues aseguró que la salud de este hombre se está deteriorando cada día.
“Pensé que mi hermano simplemente ingresaría, seis semanas después se iría y regresaría a Laos para comenzar su vida. No está sucediendo de esa manera”, son las palabras de Pathoumma Phetchamphone, su hermana.
Debo mencionarte que ‘Don’ llegó a Estados Unidos en la década de los 70 junto a sus padres y hermanos. Si bien el propósito de esta familia era establecerse y tener un mejor futuro, Keooudone tuvo muchas dificultades para cumplir las leyes.
El medio citado precisó que este extranjero laosiano fue arrestado por varios cargos, tales como agresión, posesión de drogas, posesión de armas, violencia doméstica y acoso. Por estos delitos cumplió una condena en prisión y se emitió una orden de deportación en el 2010.
A pesar de lo dictaminado, el Gobierno estadounidense tuvo que desistir debido a que no mantenía un acuerdo diplomático con Laos; es decir, lo liberaron. Sin embargo, ‘Don’ quedó bajo supervisión y debía acudir a sus citas anualmente con las autoridades migratorias. Esas malas experiencias fueron de aprendizaje, pues su familia afirmó que se convirtió en un “hombre de bien”.
¿Por qué no se aceptó su deportación?
Un portavoz de ICE declaró a CBS News que Keooudone “no tenía intención de regresar a Laos hasta que fue arrestado”. Es más, consideró que, si ‘Don’ realmente quería retornar a su país de origen, “podría haberlo hecho durante los 15 años transcurridos desde que el juez emitió la orden de deportación”.
Ahora, señaló que este extranjero aún no ha sido deportado porque no han recibido los documentos de viaje del gobierno de Laos; sin embargo, su familia alegó que se están retrasando más de lo debido. “Él ya pasó la pagina, pero parece que ICE no lo deja. Así que solo quiere empezar de cero”, concluyó Pathoumma.
