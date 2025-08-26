La calma que se vivía durante la mañana del lunes 25 de agosto en el estacionamiento del Home Depot de Playa Vista, en Los Ángeles, terminó radicalmente cuando más de 20 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) llegaron para dar inicio a una nueva redada en el marco de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. El operativo terminó con cuatro detenidos, entre ellos un ciudadano estadounidense que intentó ayudar a los migrantes, pero nada salió como esperaba debido a su radical acción. Aquí los detalles de este caso.

Desde enero, mes en el que el republicado asumió el poder, se han realizado diversas redadas y operativos en estados como California, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Massachusetts y Texas donde los efectivos buscan a inmigrantes que residen en el país con documentación inválida o antecedentes penales en viviendas, centros de trabajo o vía pública.

Las redadas migratorias en Los Ángeles también han puesto a Home Depot en el centro de la polémica, tras ser señalada por supuestamente colaborar con ICE. Lo que sucede es que muchos inmigrantes ofrecen servicios en los estacionamientos de estas tiendas, lo que ha dejado estos espacios en la mira de las autoridades migratorias y, en consecuencia, al gigante minorista bajo sospecha y presión social. Desde la compañía negaron tener contrato alguno con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. o el gobierno para permitir las detenciones en los exteriores de sus locales y que no son notificados cuando se realizarán los operativos.

Agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron este lunes a tres inmigrantes cerca de un Home Depot en Playa Vista. (Foto: @UnivisionLosAngeles / YouTube)

ICE llegó a Home Depot y terminó con cuatro detenidos

El estacionamiento de la empresa minorista estadounidense de artículos para el hogar, ferretería, bricolaje y materiales de construcción volvió a ser escenario de una redada realizada en su estacionamiento pasadas las 9 de la mañana. Esta vez el local elegido fue el ubicado en la intersección de CA-90 y CA-1, en el Jefferson Boulevard de Playa Vista, en Los Ángeles, hasta donde llegaron 20 agentes de la Patrulla Fronteriza y terminó con el arresto de tres trabajadores indocumentados y un residente estadounidense que trató de impedir las detenciones y fue capturado.

Según Telemundo 52, las autoridades indicaron que los efectivos llegaron en busca de un hombre que estaba dentro de un vehículo estacionado. En un comunicado enviado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las autoridades aseguraron que “tres inmigrantes ilegales fueron detenidos, incluido un extranjero ilegal criminal de Honduras, Héctor Amílcar Leiva-García, cuyos antecedentes incluyen agresión y conducir sin una licencia válida”. Además, fue acusado de agresión a un oficial federal “por patear a los agentes mientras intentaba evadir el arresto”.

Un residente estadounidense trató de impedir las detenciones y fue capturado. (Foto: @UnivisionLosAngeles / YouTube)

Sobre el ciudadano estadounidense, que tenía entre 20 y 25 años y no ha sido identificado, agregaron que fue arrestado y acusado “de agresión a un oficial federal por arrojar una botella de vidrio a los agentes durante el operativo” que duró poco más de media hora donde el caos y la desesperación se apoderó de quienes lo presenciaban.

Desde Univision Los Ángeles explicaron que cuando lanzó la botella de vidrio, el vehículo federal tenía la puerta abierta y los agentes inmediatamente saltaron y se lanzaron sobre él. Al parecer su madre estaba a su lado y trató de defenderlo e impedir que se lo llevaran, pero no lo logró.

