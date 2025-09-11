Un caso reciente en Texas volvió a poner en debate los riesgos de intentar engañar al sistema migratorio de Estados Unidos. Lo que parecía una entrevista rutinaria terminó en una detención y en la cancelación de cualquier posibilidad de obtener la residencia legal.

El hecho ocurrió en El Paso, donde un hombre originario de Albania acudió a una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) con la intención de solicitar la green card; sin embargo, en medio del proceso fue arrestado por presunto fraude matrimonial, ya que habría intentado obtener el beneficio mediante un enlace falso.

La propia agencia confirmó lo sucedido en un comunicado en la red social X, donde señaló que la detención se llevó a cabo sin mayores incidentes.

Las autoridades lo acusaron de intentar cometer un fraude matrimonial para obtener la residencia legal en Estados Unidos. (Foto: @USCIS / X)

Además, advirtió a los migrantes sobre las consecuencias de este tipo de acciones, que pueden ir desde sanciones legales hasta la pérdida definitiva de cualquier opción de regularizar su estatus.

El caso no es aislado. USCIS explicó que este tipo de prácticas ocurren con frecuencia, pues algunos migrantes intentan utilizar documentos falsos o enlaces simulados para aparentar un matrimonio válido. Lejos de ayudar, estos intentos suelen empeorar su situación.

USCIS informó que la detención ocurrió sin incidentes y advirtió a otros migrantes sobre las graves consecuencias de estas prácticas. (Foto: SweetBabeeJay / iStock) / SweetBabeeJay

Según detalló la agencia en su sitio web, esta detención se enmarca dentro de una operación nacional contra el fraude matrimonial en la que también participó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El operativo federal dejó como resultado 10 arrestos en total, todos vinculados con intentos de obtener la residencia permanente mediante engaños.

El caso se enmarca en una operación nacional contra el fraude migratorio que contó con la participación de ICE y resultó en un total de 10 arrestos. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

Cuáles son las sanciones por cometer fraude matrimonial en EE. UU.

El fraude matrimonial con el fin de obtener beneficios migratorios es un delito federal grave en Estados Unidos. Las sanciones son severas y afectan tanto al ciudadano estadounidense como al extranjero. Los involucrados pueden enfrentar cargos penales, lo que puede resultar en multas de hasta 250,000 dólares y penas de prisión de hasta cinco años.

Para el ciudadano extranjero, las consecuencias son duras. Además de las posibles sanciones penales, se le denegará la residencia permanente o la “green card”, siendo sujeto a un proceso de deportación.

Una vez que se descubre el fraude, el individuo queda permanentemente inadmisible para cualquier beneficio de inmigración futuro, lo que significa que no podrá obtener visas o regresar a Estados Unidos.

Las autoridades de inmigración, como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tienen procedimientos rigurosos para detectar este tipo de fraude, los cuales incluyen entrevistas separadas a los cónyuges, visitas domiciliarias sin previo aviso y revisión detallada de documentos financieros y personales.

