Cuando veo las imágenes de estaciones convertidas en cascadas y andenes anegados es fácil entender lo que están viviendo los pasajeros del subway que justamente se encuentran allí: trabajadores, estudiantes y familias que planifican su jornada en función del servicio. Esas escenas no solo generan retrasos; son un recordatorio de que la infraestructura urbana está bajo presión por el cambio climático y que una tormenta intensa puede alterar la vida de millones en cuestión de horas. Comprender cómo se toman las decisiones de cierre o restricción del servicio ayuda a prepararse mejor y a distinguir entre pánico mediático y acciones operativas reales de la MTA.

No existe una cifra mágica que determine los cierres. La agencia no publica un umbral fijo en milímetros o pulgadas; la decisión se basa en múltiples factores: la intensidad de la lluvia, la velocidad con que cae, el estado del drenaje en cada estación y el riesgo sobre vías y sistemas eléctricos. En otras palabras, no siempre importa solo cuánto llueve, sino cómo responde la infraestructura del sistema de transporte más grande de Estados Unidos.

¿CÓMO FUNCIONA LA TOMA DE DECISIONES DE LA MTA?

La MTA evalúa cada evento meteorológico en tiempo real y combina datos operativos con información meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) y la NOAA. No hay un “botón” que se active con determinadas pulgadas; en cambio, los equipos de la organización observan indicadores como acumulación de agua en plataformas, nivel en vías, obstrucciones en respiraderos y el comportamiento de bombas de drenaje y equipos eléctricos.

Medidas que puede aplicar la MTA:

Cierre temporal de estaciones afectadas.

Desvío de trenes alrededor de zonas inundadas.

Reducción de frecuencias para mantener seguridad operativa.

Suspensión parcial de líneas o interrupción de tramos específicos.

Evacuación de pasajeros en áreas críticas cuando el riesgo es inminente.

Las estaciones del Metro de Nueva York, cuando reciben mucha agua por lluvias o huracanes, suelen inundarse, como se ve en esta imagen de 2021 (Foto: AFP) / DAVID DEE DELGADO

REFERENCIAS PRÁCTICAS SOBRE CANTIDADES DE LLUVIA

Aunque no hay números oficiales, sí existen referencias útiles basadas en eventos recientes y en criterios de riesgo por inundación urbana. Como orientación general:

Cantidad aproximada de lluvia Posible impacto en NYC 2 a 4 cm en pocas horas Retrasos; acumulación superficial en estaciones y escaleras. 5 a 8 cm en pocas horas Inundaciones urbanas severas; cierre parcial de estaciones y desvíos. Más de 8 cm con drenajes saturados Suspensiones importantes; riesgo de cierre amplio en múltiples líneas.

Estas cifras no son una regla automática, pero ayudan a entender cuándo la ciudad entra en una zona de riesgo mayor. Lo decisivo no es solo la acumulación, sino la velocidad de la precipitación y la capacidad del sistema de drenaje.

CASOS RECIENTES QUE ILUSTRAN EL PROBLEMA

En 2023, lluvias extremas dejaron entre 5 y 12 cm en pocas horas en sectores de Manhattan, Queens y Brooklyn; varias estaciones quedaron parcialmente inundadas y algunas escaleras fueron tratadas como cataratas, con cierres temporales y retrasos masivos. En 2025, la presión del agua incluso levantó una tapa de alcantarilla y afectó al menos 20 estaciones; la respuesta incluyó bombas de achique y verificaciones de seguridad antes de reanudar el servicio. Estos episodios muestran que la combinación de precipitaciones intensas y drenajes saturados suele ser el detonante principal de cortes y restricciones.

¿POR QUÉ EL CIERRE TOTAL ES EXCEPCIONAL?

Un paro total del subway solo se considera en eventos extraordinarios: huracanes, marejadas o tormentas históricas que comprometan la red en su conjunto. El ejemplo más claro es el huracán Sandy (2012), cuando grandes sectores quedaron bajo el agua. Después de ello, el estado de Nueva York y la MTA invirtieron fuertemente en resiliencia climática para evitar repeticiones.

MEJORAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE CIERRE

Desde 2012 la MTA y entidades como NYC Emergency Management han implementado medidas de adaptación:

Bombas de drenaje más potentes en puntos críticos.

Barreras y compuertas temporales en entradas vulnerables.

Respiraderos y sumideros elevados o mejor protegidos.

Escaleras y accesos con protecciones adicionales.

Sistemas eléctricos reforzados y paneles elevados.

Gracias a estas inversiones, hoy es más habitual ver cerrarse estaciones puntuales que un apagón total del sistema. Sin embargo, la infraestructura sigue enfrentando límites ante tormentas cada vez más intensas.

Un cierre total de las funciones del Metro de Nueva York es extremadamente raro (Foto: AFP)

¿CÓMO SE ESCALA LA RESPUESTA: DE PARCIAL A TOTAL?

La respuesta de la MTA suele seguir una escalera operativa:

Alertas de retrasos y avisos de “servicio modificado”. Desvíos y reducciones de frecuencia en líneas específicas. Cierre de estaciones puntuales o de andenes afectados. Suspensiones más amplias si el riesgo se generaliza.

El cierre total solo entra en juego cuando la seguridad de pasajeros, empleados y sistemas eléctricos está comprometida en gran parte de la red.

FUENTES Y ENTIDADES CLAVE A SEGUIR

MTA (Service Status y aplicación oficial).

National Weather Service (NWS).

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

NYC Emergency Management (NYCEM).

Informes técnicos y prensa local sobre eventos climáticos extremos.

Nueva York está soportando enormes inundaciones producto a las lluvias torrenciales (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PASAJEROS

Sigue la sección Service Status de la MTA y la app oficial para alertas en tiempo real.

Activa notificaciones del NWS para avisos de inundación repentina (Flash Flood Warnings).

Ten rutas alternativas: conoce líneas de autobús y servicios de ferry que pueden operar cuando el subway reduce servicio.

Evita estaciones identificadas como vulnerables cuando hay pronóstico de lluvias intensas.

Si te sorprende la lluvia en una estación, respeta las indicaciones del personal y no camines por vías inundadas.

El pronóstico de lluvias en nueva York aún se entenderá por algunos días más (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

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