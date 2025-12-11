El río atmosférico continúa azotando diversas zonas de Estados Unidos y, en las últimas horas, se ha emitido una alerta para evacuaciones por inundaciones repentinas en varios condados del oeste de Washington y el norte de Oregón. Y es que ambos estados han vivido fuertes precipitaciones en varias zonas por el fenómeno meteorológico. Aquí los detalles que necesitas conocer si estás planeando un viaje a esta parte del país o si estás en Seattle, Tacoma o Everett ya que debes prestar atención a las alertas y las recomendaciones de los expertos por la velocidad con la que las condiciones pueden volverse mortales.

Fuertes lluvias azotan la región oeste de la capital de la nación liderada por Donald Trump desde la mañana de este jueves 11 de diciembre, por lo que decenas de miles de residentes han recibido órdenes de evacuación, amenazando con provocar inundaciones catastróficas a medida que los ríos se acercan a niveles históricos.

Tras días de lluvias torrenciales ya se habían cerrado carreteras hasta que el miércoles, el gobernador Bob Ferguson declaró el estado de emergencia estatal, advirtiendo que “habrá vidas en peligro en los próximos días”.

Las precipitaciones persistirán hasta el viernes en Washington, agravando las importantes inundaciones fluviales. (Foto: Mark Schiefelbein / AP) / Mark Schiefelbein

Alerta de evacuación en Washington y Oregón

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un mensaje contundente y de gran alerta la mañana del jueves: “Muévase a terreno más alto ahora”. Esto por el ascenso acelerado de ríos clave en Washington y Oregón tras lluvias intensas que han provocado inundaciones repentinas, cortes de vías y riesgo directo para comunidades enteras.

En Seattle, Portland y alrededores, varias calles ya presentan anegamientos. Se esperan más lluvias durante el día y posibles deslizamientos en zonas montañosas por lo que se han emitido órdenes de trasladarse a zonas más altas. El condado de Skagit, una importante región agrícola al norte de Seattle, ha ordenado la evacuación de quienes se encuentran en la llanura aluvial del río Skagit.

Las proyecciones de la agencia oficial encargada de monitorear las condiciones meteorológicas extremas en el país recalcan que hay niveles de agua que superan etapas de inundación, carreteras cubiertas, hogares y granjas amenazados, y comunidades enteras viviendo al filo de una crisis humanitaria.

Deslizamientos provocan cierres y atrapan vehículos

El Servicio Meteorológico Nacional informó este jueves que el río atmosférico dejó entre 12 y 25 centímetros (entre 5 y más de 10 pulgadas) en Washington,Oregón e Idaho a lo largo de la semana y que “finalmente terminará hoy“. El riesgo por las inundaciones, sin embargo, seguirá en los próximos días. “Si bien las lluvias más intensas están remitiendo, las precipitaciones persistirán hasta el viernes, agravando las importantes inundaciones fluviales“, añadió para luego hacer énfasis en que ”los deslizamientos de tierra continuarán en partes del oeste del estado de Washington y el noroeste de Oregón durante varios días".

Un deslizamiento de tierra bloqueó parte de la Interestatal 90 al este de Seattle, según informan desde Univision Noticias. Fotos del Departamento de Bomberos y Rescate de Eastside muestran vehículos atrapados entre troncos, ramas, lodo y agua estancada. Las autoridades también cerraron un tramo montañoso de la Carretera Federal 2 debido a rocas, árboles y lodo.

Se pide precaución al tomar el volante y evitar cruzar por zonas inundadas. (Foto: John Froschauer / AP) / John Froschauer

Instrucciones prácticas para estar seguro en las inundaciones repentinas en Estados Unidos

Las autoridades piden a los residentes evitar manejar por caminos inundados y mantenerse atentos a las alertas del Servicio Meteorológico Nacional. El NWS lo resume así: “Incluso seis pulgadas de agua en movimiento pueden tirarte al suelo, y dos pies de agua pueden arrastrar un auto”.

No conduzcas si ves agua cubriendo la carretera, aunque parezca poca. Ten lista una mochila con linterna, agua y cargadores portátiles por si hay cortes de luz. Revisa que tu teléfono tenga activadas las alertas del Servicio Meteorológico Nacional. Avisa a tus familiares si estás en una zona propensa a inundaciones. Si vives cerca de ríos o zonas bajas, prepara un plan de emergencia, ten lista una linterna, agua y asegúrate de poder recibir alertas en tu celular. Sigue las actualizaciones oficiales en weather.gov o en las redes de tu oficina local de manejo de emergencias.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!