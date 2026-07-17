Las inundaciones repentinas en Texas han dejado al menos dos personas fallecidas y han obligado a realizar cientos de rescates en comunidades que aún se recuperaban de las devastadoras crecidas ocurridas hace un año, según informó el gobernador Greg Abbott. Ante este escenario, las autoridades insisten en que la prevención y la atención a las alertas oficiales pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El capitán Arnold Pinales, del equipo de Guardabosques de Texas, compartió las principales recomendaciones para mantenerse a salvo durante este tipo de emergencias.

Según dijo el capitán en N+ Univision, uno de los mayores desafíos que enfrentan actualmente los equipos de emergencia es la gran cantidad de lluvia que cae sobre las zonas montañosas al norte de Uvalde. Debido a que el terreno es predominantemente rocoso, el agua no logra filtrarse y termina desplazándose rápidamente hacia arroyos y ríos, provocando inundaciones repentinas.

¿Por qué las inundaciones son tan peligrosas?

Pinales explicó que el agua desciende con rapidez desde las zonas altas y genera corrientes muy fuertes que pueden sorprender a quienes viven o transitan cerca de ríos y arroyos.

Además, recordó que los equipos de emergencia llevan meses preparándose para este tipo de eventos, luego de las lecciones aprendidas durante las inundaciones registradas el año pasado en Kerrville.

“Aprendimos la importancia de mejorar la comunicación entre las agencias locales, estatales y federales, así como con las comunidades”, señaló durante la entrevista.

El capitán indicó que, antes de la llegada de las tormentas, las autoridades notificaron a las comunidades ubicadas en zonas de riesgo para que tomaran precauciones y desplegaron con anticipación equipos de búsqueda y rescate en los puntos con mayor probabilidad de inundación.

Las inundaciones en Texas mantienen a los equipos de emergencia trabajando para proteger a la población. | Crédito: EFE/EPA/CARLOS RAMÍREZ

¿Qué operativos realizan los equipos de rescate?

Actualmente, los Guardabosques de Texas trabajan de manera coordinada con otras agencias para responder a las llamadas de auxilio.

Entre los recursos que utilizan se encuentran:

Lanchas de rescate para acceder a zonas inundadas.

Helicópteros para evacuar a personas atrapadas en lugares inaccesibles.

Drones para monitorear el nivel de los ríos y detectar el avance del agua en tiempo real.

Equipos de búsqueda y rescate previamente desplegados en las áreas consideradas de mayor riesgo.

Recomendaciones para mantenerse a salvo durante una inundación

El capitán Arnold Pinales insistió en que muchas emergencias pueden evitarse si la población sigue las indicaciones de las autoridades y evita exponerse innecesariamente al peligro.

No salir de casa si no es necesario. Reduce el riesgo de quedar atrapado por el aumento repentino del agua. Evitar cruzar calles, puentes o caminos inundados. La profundidad del agua puede ser engañosa debido a la corriente y la turbidez. Seguir las alertas y avisos oficiales. Permite anticiparse a evacuaciones y cierres de carreteras. Alejarse de ríos, arroyos y zonas bajas. Son los lugares donde el nivel del agua puede aumentar en pocos minutos. Evacuar cuando lo indiquen las autoridades. Retrasar la salida puede complicar los rescates.

Las inundaciones en Texas provocaron rescates y alertas en varias comunidades afectadas.| Crédito: AP Foto/Darren Abate / Darren Abate

Los errores más comunes durante una inundación

Durante la entrevista con N+ Univision, Pinales señaló que uno de los errores más frecuentes es ignorar las advertencias emitidas por las autoridades.

Muchas personas creen que, por conocer la zona o haber vivido allí durante años, no correrán peligro. Sin embargo, explicó que esa falsa sensación de seguridad suele provocar que los equipos de rescate tengan que intervenir para salvar a quienes decidieron permanecer en áreas inundables.

“Siempre he vivido aquí, conozco esta área y sé que no me va a afectar”. Esa confianza, advirtió el capitán, puede convertirse en un riesgo cuando las condiciones meteorológicas cambian rápidamente.

Por ello, hizo un llamado a la población para mantenerse informada, seguir las indicaciones oficiales y actuar con precaución mientras continúen las lluvias intensas en Texas.

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