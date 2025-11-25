Lo que comenzó como un simple error de mensaje de texto se convirtió en una tradición que ha durado una década y en una historia que sigue emocionando a millones en Estados Unidos durante la semana de Thanksgiving.

En noviembre de 2016, Wanda Dench envió un mensaje a su nieto: “La cena de Thanksgiving es en mi casa el 24 de noviembre a las 3:00 p.m. Avísame si vienes” o eso creía.

Pero quien respondió no era su nieto, sino un joven de 17 años llamado Jamal Hinton, que le contestó con una foto de sí mismo: “No eres mi abuela. ¿Aún puedo conseguir un plato?”.

Jamal Hinton y Wanda Dench mantienen viva su amistad cada Thanksgiving desde aquel primer encuentro accidental. | Crédito: Instagram jamalhinton12

Sin pensarlo dos veces, Wanda respondió: “Por supuesto que puedes. Eso es lo que hacen las abuelas… alimentar a todos”.

Ese intercambio fortuito marcaría el inicio de diez años de cenas compartidas, una amistad duradera y una historia de compasión que el público no olvida. Tras publicar Hinton la captura del mensaje en la red social entonces conocida como Twitter, la historia se volvió viral de inmediato. Desde ese primer Thanksgiving, ambos celebraron juntos cada año.

Aunque la viralidad en redes suele ser efímera, la amistad de Dench y Hinton se ha convertido en un clásico de cada Thanksgiving. Este año, su décima cena fue anunciada con una colaboración especial con la marca de verduras enlatadas Green Giant, lo que volvió a captar millones de vistas en X.

Wanda Dench, recuperada tras su diagnóstico de cáncer de mama en 2024, celebra este Thanksgiving con salud y alegría. | Crédito: Instagram jamalhinton12

“Ha sido una reunión familiar que espero con ansias cada año”, comentó un usuario en redes.

Hinton y Dench disfrutan del hecho de que sus planes de Thanksgiving sean de interés nacional. “Es solo una historia que creo que a la gente le gusta ver porque les recuerda que todavía hay personas buenas en el mundo”, dijo Hinton en una entrevista conjunta con Dench para Today.

Esperanza en las fiestas

Ambos viven a unas dos horas de distancia en Arizona y nunca imaginaron que su historia resonaría tanto tiempo después. Dench, de 68 años, recuerda los comentarios positivos del primer año: la gente veía su historia como prueba de la bondad humana.“No pensé que los medios nos seguirían cada año. Eso me sorprendió, porque creía que la gente se cansaría de nuestra historia”, confesó.

La historia de Wanda y Jamal inspira a miles cada Thanksgiving, recordando la bondad y la conexión humana. | Crédito: Instagram jamalhinton12

Expertos señalan que la razón por la que la historia sigue circulando es que el internet tiene una memoria infinita y que las historias de esperanza y humanidad suelen resurgir en épocas festivas, generando sentimientos de calidez y gratitud.

Décimo Thanksgiving

Con los años, la vida de ambos ha cambiado. Dench, ahora recuperada tras un diagnóstico de cáncer de mama en 2024, no pudo viajar para la cena del año pasado, por lo que optaron por un encuentro vía Instagram Live. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, celebraron en pequeño tras la pérdida del esposo de Dench, Lonnie, gran apoyo de la amistad.

Este año, Hinton, ya de 26 años y trabajando en ventas, será el anfitrión de su décimo Thanksgiving juntos, con la ayuda de la marca de enlatados Green Giant que se encargará del catering. “Me libré de cocinar otra vez”, bromeó Dench.

Este año, Wanda Dench y Jamal Hinton celebrarán su décimo Thanksgiving con la ayuda de la marca de verduras enlatadas Green Giant, que se encargará de la cena. | Crédito: X @Jamalhinton12

La tradición sigue siendo simple: buena comida, juegos y sobre todo, la compañía mutua. “No nos conocíamos de nada, pero nos reunimos en mi día festivo favorito y terminamos siendo amigos, luego mejores amigos, y finalmente familia”, dijo Hinton.

Diez años después, una confusión de nombres se transformó en una amistad que cada Thanksgiving recuerda a todos que los gestos simples pueden cambiar vidas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!