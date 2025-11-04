¿Sabías que el monto del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) aumentará en 2026 y podrá significar un alivio fiscal relevante para miles de hogares? Descubre a cuánto ascenderá el beneficio fiscal, los nuevos tramos impositivos y los requisitos publicados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), para que no pierdas ningún detalle que podría beneficiar tu economía.

El Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) ha anunciado cambios significativos para el año fiscal 2026, una medida que responde al impacto de la inflación y al objetivo de fortalecer el ingreso de familias con menores recursos. La actualización incluye nuevos tramos federales, un aumento en la deducción estándar y un ajuste al monto máximo del EITC, con incrementos que pueden alcanzar hasta el 4% para quienes menos ganan. Tanto los tramos como las deducciones y créditos entrarán en vigor para las declaraciones de impuestos que se presentarán en 2027.

¿CUÁNTO ENTREGARÁ EL CRÉDITO EITC EN 2026?

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) se diseñó para ofrecer apoyo a trabajadores y familias de bajos a moderados ingresos, reduciendo el monto de impuestos a pagar y, en muchos casos, generando un reembolso positivo.

“Para el año fiscal 2026, los contribuyentes elegibles con tres o más hijos podrán recibir hasta US$8,231, frente a los US$8,046 que se otorgaron en 2025”, explicó un vocero del IRS.

En el caso de familias con dos hijos, el crédito máximo será de US$7,316, mientras que para aquellas con un hijo alcanzará los US$4,427. Los adultos sin hijos que cumplan los requisitos accederán a un máximo de US$664, según los últimos ajustes.

Este crédito es completamente reembolsable: si tu obligación fiscal es cero, puedes recibir el monto completo como parte de tu reembolso, lo que lo convierte en una herramienta clave para impulsar los recursos disponibles de los hogares afectados por el aumento de precios.

El IRS ajusta el EITC para 2026, incrementando el monto máximo para familias con tres o más hijos hasta US$ 8,231 (Foto: Diseñado por Freepik)

REQUISITOS Y TRAMOS DE INGRESO PARA EL EITC EN 2026

Acceder al EITC depende de cumplir ciertos umbrales de ingreso bruto ajustado (AGI) y no superar el límite en ingresos por inversiones (que para 2026 será de US$ 12,200). Según el IRS, estos son los nuevos rangos para quienes soliciten el crédito:

Parejas casadas que presentan declaración conjunta:

US$70,224 con tres o más hijos

US$65,899 con dos hijos

US$58,863 con un hijo

US$26,820 sin hijos

Solteros, jefes de familia o viudos:

US$62,974 con tres o más hijos

US$58,629 con dos hijos

US$51,593 con un hijo

US$19,450 sin hijos

¿Te interesan temas sobre Estados Unidos? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.