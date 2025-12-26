El 23 de diciembre de 2025, el Servicio de Impuesto Internos (IRS) actualizó el Crédito Tributario para la Prima (PTC, por sus siglas en inglés), específicamente el apartado de preguntas frecuentes, motivo por el que muchos beneficiarios se preguntan cuáles son los cambios significativos que darán cumplimiento a la ley One Big, Beautiful Bill (OBBBA). En los siguientes párrafos, te damos a conocer información esencial para los contribuyentes que reciben ayuda para su seguro médico.

Antes te precisamos que la OBBBA es una legislación fiscal y presupuestaria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que consolida recortes de impuestos para industrias poderosas, aumenta el gasto militar y refuerza la producción energética tradicional, mientras introduce recortes en programas sociales y aumenta las tarifas y barreras migratorias, buscando reindustrializar el país.

Los cambios sobre el Crédito Tributario para la prima ha generado muchas dudas en los ciudadanos (Foto: Freepik)

¿QUÉ ES EL CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA PRIMA?

El Crédito tributario de prima (PTC) es un crédito reembolsable diseñado para ayudar a las personas y las familias elegibles con ingresos bajos o moderados a cubrir las primas de un seguro médico adquirido a través del Mercado de Seguros Médicos. El tamaño del PTC se basa en una escala móvil; es decir, los que tienen un ingreso más bajo obtienen un crédito más grande para ayudar a cubrir el costo de su seguro.

¿QUÉ IMPLICA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PREGUNTAS FRECUENTES DEL PTC?

En un comunicado, el IRS explicó que la actualización de las nuevas preguntas frecuentes está incluida en el apartado Fact Sheet 2025-10 y se refiere específicamente a los cambios al Premium Tax Credit.

Por ejemplo, cuando te inscribas en el Mercado de Seguros Médicos, puedes optar por que el Mercado calcule un crédito estimado que se paga a tu compañía de seguros para reducir tus primas mensuales (llamados pagos anticipados del Crédito Fiscal para la Prima -APTC- o pagos anticipados del crédito). O bien, puedes optar por obtener el beneficio completo del crédito al presentar tu declaración de impuestos del año.

Si eliges que se realicen pagos anticipados del Crédito Fiscal para la Prima en tu nombre, conciliarás el monto pagado por adelantado con el crédito real que calcule al presentar tu declaración de impuestos del año. En cualquier caso, deberás completar el Formulario 8962, Crédito Fiscal para la Prima (PTC), y adjuntarlo a tu declaración de impuestos del año.

Adiós al límite de devolución del PTC: así impactan las nuevas reglas del IRS en tu seguro médico desde 2026 (Foto: Freepik)

¿Cuándo el crédito es reembolsable?

Si tu monto supera el monto de tu obligación tributaria, recibirás la diferencia como reembolso.

Si no adeudas impuestos, puedes obtener el monto total del crédito como reembolso.

Sin embargo, si realizaste pagos anticipados del crédito a tu compañía de seguros y el crédito permitido real en tu declaración es menor que dichos pagos, la diferencia (denominada pago anticipado en exceso del PTC), sujeta a límites de reembolso, se restará de tu reembolso o se agregará a tu saldo adeudado (excepto para el año fiscal 2020, cuando el pago anticipado en exceso del PTC no afectó tu obligación tributaria).

Para los años fiscales anteriores a 2026 (excepto 2020), si tu crédito permitido es menor que tus pagos anticipados del crédito, un límite de reembolso puede limitar el monto del pago anticipado en exceso del PTC que se resta de tu reembolso o se agrega a tu saldo adeudado. Aunque para los años fiscales posteriores a 2025, si tu crédito permitido es menor que tus pagos de crédito por adelantado, no hay límite de reembolso y la diferencia total se restará de tu reembolso o se agregará a su saldo adeudado.

¿Cómo obtengo pagos anticipados del Crédito Fiscal para Primas?

Cuando tú o un familiar solicitan cobertura del Mercado, este calculará el monto del Crédito Fiscal para Primas que podrías reclamar para el año fiscal, para ello utilizará la información que proporcionaste sobre la composición familiar, los ingresos proyectados del hogar y otros factores, como si las personas a las que inscribe son elegibles para otra cobertura fuera del Mercado. Con base en esa estimación, puedes decidir si deseas que se pague por adelantado la totalidad, parte o nada de tu crédito estimado directamente a tu compañía de seguros para reducir tus primas mensuales.

Si optas por que se realicen pagos anticipados del crédito en tu nombre, deberás presentar el Formulario 8962 junto con su declaración de impuestos para conciliar el monto de los pagos anticipados del crédito con el Crédito Fiscal para Primas que puedes reclamar según los ingresos reales de tu hogar y el tamaño de tu familia.

Si no optas por los pagos anticipados del crédito o el Mercado determina que no cumplías los requisitos para recibirlos al momento de la inscripción, debes determinar si cumples los requisitos para solicitar el crédito debido a que tus circunstancias cambiaron durante el año. Para pedir el crédito, debes presentar el Formulario 8962 cuando presentes tu declaración de impuestos del año, lo cual reducirá la cantidad de impuestos adeudados en esa declaración o aumentará tu reembolso.

¿Qué pasa si mis ingresos, el tamaño de mi familia u otras circunstancias cambian durante el año?

“El Crédito Fiscal para la Prima real del año será diferente del monto del pago anticipado del crédito estimado por el Mercado si el tamaño de su familia o los ingresos familiares estimados al momento de la inscripción difieren de los que declara en su declaración. Cuanto mayor sea la diferencia entre el tamaño de su familia o los ingresos familiares con respecto a las estimaciones del Mercado utilizadas para calcular sus pagos anticipados del crédito, mayor será la diferencia entre sus pagos anticipados del crédito y su crédito real”, precisa el documento en el que se detallan las actualizaciones de preguntas y respuestas sobre el Crédito Fiscal para Primas.

Si hay un matrimonio o divorcio, también puede afectar el monto de tu crédito. Por tal motivo, si el crédito real permitido en tu declaración es menor que tus pagos anticipados del crédito, la diferencia, sujeta a límites de reembolso, se restará de tu reembolso o se agregará a tu saldo adeudado para el año fiscal de la cobertura del Mercado. Para los años fiscales anteriores a 2026 (excepto el año fiscal 2020, cuando el pago anticipado excesivo del PTC no afectó la obligación tributaria), si tus pagos anticipados del crédito fueron mayores que tu crédito real permitido, un límite de reembolso puede limitar el monto del pago anticipado excesivo del Crédito Fiscal para la Prima que debe reembolsar. Ahora, si tu crédito real permitido es mayor que tus pagos de crédito por adelantado, la diferencia se agregará a tu reembolso o se restará de tu saldo adeudado.

Por tal motivo, se recomienda notificar al Mercado sobre cambios de circunstancias tan pronto como ocurran con el fin de permitir que este actualice la información utilizada para determinar el monto esperado del Crédito Fiscal para la Prima y ajuste el monto de tu pago anticipado del crédito.

Otros datos por los que se debe avisar de los cambios son: el aumento significativo en los ingresos familiares (pagos únicos de prestaciones del Seguro Social, distribuciones únicas sujetas a impuestos de una cuenta individual de jubilación u otro plan de jubilación, generación de ganancias de capital y condonación o cancelación de deudas), nacimiento o adopción de un hijo, cambios en la declaración de dependientes, adquisición o pérdida de la elegibilidad para la cobertura médica patrocinada por el gobierno o el empleador y mudanza.

¿Cómo sé si la cobertura que ofrece mi empleador es asequible?

Si eres empleado y tu empleador te ofrece cobertura (también llamada “plan patrocinado por el empleador”), esta generalmente es asequible si la parte de la prima anual que debes pagar por la cobertura individual que cumple con el requisito de valor mínimo no supera el 9.5% de tus ingresos familiares, pero este porcentaje se ajusta anualmente. Así pues, el IRS determinó el porcentaje de ingresos ajustados para 2025 fue del 9.02% y para 2026 es del 9.96%.

Si tu empleador ofrece varias opciones de cobertura médica, la prueba de asequibilidad se aplica a la opción de menor costo disponible que también cumpla con el requisito de valor mínimo.

Si tu empleador ofrece programas de bienestar, la prueba de asequibilidad se basa en la prima que pagaría si recibiera el descuento máximo en cualquier programa para dejar de fumar y no recibiera ningún otro descuento basado en programas de bienestar.

¿Cómo se calcula el monto del Crédito Fiscal para la Prima?

“El monto del Crédito Fiscal para la Prima generalmente equivale a la prima del segundo plan Plata de menor costo disponible a través del Mercado de Seguros Médicos que se aplica a los miembros de su familia de cobertura, menos un cierto porcentaje de sus ingresos familiares. Sin embargo, el crédito no puede ser mayor que las primas del plan o planes del Mercado de Seguros Médicos en los que usted o su familia se inscriban (denominadas primas de inscripción). Su familia de cobertura está compuesta por los miembros de su familia que están inscritos en una cobertura a través del Mercado de Seguros Médicos y no son elegibles para una cobertura fuera del Mercado de Seguros Médicos, como Medicare, Medicaid o una cobertura asequible patrocinada por el empleador que ofrece un valor mínimo.”, se lee en el documento.

Vale precisar que un miembro de la familia forma parte de tu “familia de cobertura” durante un mes solo si se pagó la parte de las primas del mes no cubierta por los pagos anticipados del crédito, o si se dieron circunstancias especiales que permitieron que el miembro de la familia mantuviera la cobertura a pesar de no haber pagado todas las primas.

¿Debo presentar una declaración de impuestos federales y adjuntar el Formulario 8962 para obtener el Crédito Fiscal para la Prima?

Sí. Si recibes APTC por cualquier monto, debes presentar el Formulario 8962 y adjuntarlo a tu declaración de impuestos federales sobre la renta de ese año. La finalidad de usar el formulario es para conciliar la diferencia entre el APTC realizado en tu nombre y el monto real del crédito que puedes reclamar en tu declaración.

Si no lo haces, no serás elegible para recibir APTC para ayudar a pagar tu cobertura de seguro médico del Mercado en años futuros.

¿Cuáles son los límites de reembolso?

Para los años fiscales anteriores a 2026 (excepto 2020), si tus pagos anticipados del crédito durante un año superaron tu crédito permitido real para ese año, un límite de reembolso podría limitar el monto del exceso de pago anticipado del Crédito Fiscal para la Prima que debe reembolsar.

“El límite de reembolso aplicable se basa en los ingresos de su hogar y su estado civil para efectos de la declaración del año, y solo aplica si los ingresos del hogar que declaró en su declaración de impuestos son inferiores al 400% del FPL. No hay límite de reembolso para los años fiscales posteriores a 2025. Para los años fiscales posteriores a 2025, debe reembolsar el monto total por el cual sus pagos anticipados del crédito excedan su Crédito Fiscal para la Prima. Este monto se suma a su obligación tributaria total, lo que reducirá su reembolso”, precisa.

Conoce más sobre el Crédito Tributario para la Prima en la página oficial del IRS, donde te informarán con mayor detalle las nuevas disposiciones tributarias contenidas en la Ley OBBBA.

