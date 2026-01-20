La temporada de declaración de impuestos comienza en Estados Unidos, por lo que millones de contribuyentes revisan sus ingresos y organizan todos sus comprobantes para cumplir con dicho procedimiento. Mientras todos se preparan, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció una noticia que beneficiará a un importante grupo de personas. Se trata de un beneficio fiscal para quienes recibieron US$1,776 en diciembre de 2025. ¿De qué se trata exactamente y a quiénes favorece? Averígualo en los siguientes párrafos. Antes, te recordamos que el IRS comenzará a recibir y procesar declaraciones desde el 26 de enero de 2026 hasta el 15 de abril; por lo tanto, tendrás casi tres meses para realizar este trámite.

¿CUÁL ES EL BENEFICIO FISCAL Y A QUIÉNES FAVORECE?

El beneficio fiscal es para quienes recibieron el “Dividendo Warrior” (Dividendo del guerrero) por un monto de US$1,776. De acuerdo con el IRS, dicha cantidad está exenta de impuestos, por lo que cerca de 1,5 millones de miembros de las fuerzas armadas no pagarán taxes por ella.

“El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos confirmaron que los pagos complementarios de la asignación básica para vivienda realizados a los miembros de los servicios uniformados en diciembre de 2025 no se incluirán en los ingresos de quienes recibieron los pagos; no están sujetos a impuestos”, publicó en un comunicado el IRS el 16 de enero.

Según la agencia federal, la legislación fiscal estadounidense excluye de los ingresos brutos un “beneficio militar calificado”, tal como lo es el Dividendo del Guerrero. Su finalidad es que los militares conserven la totalidad de ese beneficio para usarlo como mejor les parezca.

“El Dividendo del Guerrero, libre de impuestos, pone US$1,776 directamente en manos de nuestros combatientes y sus familias. El departamento se enorgullece de reconocer su sacrificio”, señaló el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson.

Vale precisar que solo quienes recibieron ese pago específico calificado como “Warrior Dividend” se benefician de la exención, otros ingresos militares pueden tener un tratamiento fiscal distinto.

El Dividendo Warrior

El 17 de diciembre de 2025, el presidente anunció que casi 1,5 millones de militares recibirían un bono de US$1,776 dólares para agradecerles su servicio militar y conmemorar los 250 años que el ejército estadounidense ha estado defendiendo a la nación.

El dividendo se pagó como un bono único a los miembros del servicio activos y de reserva con grados salariales O-6 o inferiores, junto con los miembros elegibles del Componente de Reserva de todas las ramas de las fuerzas armadas al 30 de noviembre de 2025.

El pago se financió mediante una asignación de US$2,900 millones tras la promulgación de la Ley OBBB (One Big Beautiful Bill”, aprobada en julio de 2025.

