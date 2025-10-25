El Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos se prepara para una de las actualizaciones más significativas de los últimos años. La agencia ha anunciado una serie de cambios en el sistema tributario que comenzarán a aplicarse en el año fiscal 2026, y que impactarán directamente en las declaraciones de impuestos del 2027. La medida busca equilibrar la carga impositiva frente al avance de la inflación y proteger el poder adquisitivo de millones de familias estadounidenses.

Según el organismo, el nuevo esquema fiscal incluirá ajustes en las escalas impositivas, deducciones y créditos tributarios, lo que implica que muchos contribuyentes podrían ver variaciones en el monto final de sus impuestos. Entre las novedades más destacadas se encuentran un mayor crédito por ingresos del trabajo y aumentos en la deducción estándar y el crédito por hijo, tres herramientas clave para aliviar la presión económica de los hogares.

El ajuste automático de parámetros fiscales constituye un mecanismo técnico del sistema tributario nacional estadounidense (Foto: Freepik)

ASÍ SON LAS NUEVAS ESCALAS TRIBUTARIAS

El IRS confirmó que se mantendrán siete tramos progresivos, con tasas que van del 10% al 37%, según el nivel de ingresos.

Habrá un 37% para ingresos superiores a 320.300 dólares (640.600 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta).

para ingresos superiores a (640.600 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta). Habrá un 35% para ingresos superiores a 256.225 dólares (512.450 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta).

para ingresos superiores a (512.450 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta). Habrá un 32% para ingresos superiores a 201.775 dólares (403.550 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta).

para ingresos superiores a (403.550 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta). Habrá un 24% para ingresos superiores a 105.700 dólares (211.400 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta).

para ingresos superiores a (211.400 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta). Habrá un 22% para ingresos superiores a 50.400 dólares (100.800 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta).

para ingresos superiores a (100.800 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta). Habrá un 12% para ingresos superiores a 12.400 dólares (24.800 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta).

para ingresos a (24.800 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta). Habrá un 10% para ingresos menores a 12.400 dólares (menos de 24.800 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta).

Según informó el IRS, se actualizaron los montos de las escalas y del crédito por ingresos del trabajo (Foto: Getty Images)

OTROS BENEFICIOS FISCALES DEL IRS PARA FAMILIAS Y ADULTOS MAYORES EN 2026

El Crédito por Ingresos del Trabajo (EITC), una de las ayudas más relevantes para las familias de ingresos bajos y moderados, alcanzará un máximo de 8.231 dólares para quienes tengan tres hijos. Este ajuste refleja el compromiso del IRS con la equidad fiscal y con un sistema que se adapte al costo real de vida. La agencia también resaltó que estas actualizaciones están pensadas para mantener la progresividad del sistema sin perjudicar a los trabajadores ni a las pequeñas empresas.

Entre los beneficios adicionales anunciados, destaca un Crédito Tributario por Hijo de 2.200 dólares por menor, impulsado por la llamada “Big Beautiful Bill”, firmada por el presidente Donald Trump en julio. De ese monto, 1.700 dólares serán reembolsables, lo que significa que las familias con bajos ingresos podrían recibir parte del crédito incluso si no deben impuestos. Sin embargo, el IRS también precisó que se eliminó la posibilidad de reclamarlo para ciertos niños ciudadanos con padres sin estatus migratorio legal, una medida que ha generado debate.

Los adultos mayores también se verán beneficiados por los nuevos cambios. El IRS introducirá una deducción temporal de 6.000 dólares para contribuyentes de 65 años o más, vigente entre 2025 y 2028. Esta deducción podrá combinarse con otras existentes y aplicará a quienes tengan ingresos brutos ajustados de hasta 75.000 dólares (o 150.000 dólares para parejas que presenten conjuntamente). El objetivo, según la agencia, es ofrecer un alivio económico adicional a una población especialmente vulnerable ante el aumento del costo de vida.

En suma, las nuevas medidas del IRS para el año tributario 2026 buscan modernizar el sistema fiscal estadounidense, reforzar el apoyo a las familias trabajadoras y atender el impacto de la inflación sin perder la progresividad del esquema. Si bien los cambios entrarán en vigor recién en 2026, los expertos recomiendan que los contribuyentes se informen desde ahora para planificar con anticipación su declaración de impuestos del 2027.

