La temporada de impuestos en Estados Unidos comenzó el pasado 26 de enero y se extenderá hasta el 15 de abril. Si ya presentaste tu declaración, seguro estás esperando la llegada de tu reembolso para ayudarte a cubrir varias necesidades, desde ponerte al día con deudas hasta afrontar gastos básicos o imprevistos. Pero ¿sabías que en 2026 dicho monto será más alto que en años anteriores? Este aumento puede representar un respiro importante para muchos hogares que lidian con el alto costo de vida y la inflación. A continuación, te cuento qué contribuyentes se verán beneficiados, a quiénes no se les cobrarán impuestos y qué otros cambios han sido aprobados para esta temporada fiscal.

La nueva temporada fiscal llega con cambios importantes: aumentan los reembolsos promedio, se ajustan los tramos por inflación y ciertos contribuyentes no pagarán impuesto federal (Foto: Pexels)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN REEMBOLSOS MÁS ALTOS EN 2026?

Los contribuyentes con retenciones elevadas en el salario y sin grandes cambios en sus ingresos. Esto debido a que las nuevas tablas y deducciones reducen su impuesto final y dejan más a favor como reembolso.

Los hogares de ingresos medios y altos que aprovechen al máximo nuevas deducciones, como ciertos gastos médicos, ahorro para retiro, educación o donaciones. Estas rebajas reducen su base imponible y pueden inflar el reembolso si tuvieron mucha retención, precisa The Economic Times.

Las familias con hijos que califican para créditos ampliados. Algunos créditos reembolsables o parcialmente reembolsables pueden aumentar el monto del cheque, aunque su factura de impuesto sea baja o nula.

Las personas que ajusten bien sus declaraciones usando deducción estándar más los nuevos beneficios puntuales (como la deducción adicional limitada por donaciones en efectivo).

“Quienes presentaron su declaración de impuestos están recibiendo reembolsos en promedio un 11% más grandes que el año pasado. Según el IRS, significa que podría ser hasta US$1,000 adicionales en su bolsillo. Esto se deben a cambios aprobados en 2025 como, por ejemplo, dejar de cobrar impuestos a los que ganan propinas, a los que trabajan tiempo extra y a persona mayores que reciben el Seguro Social”, precisó Noticias Telemundo.

¿A QUIÉNES EL IRS NO LE COBRARÁ IMPUESTOS?

A los contribuyentes de muy bajos ingresos, cuya combinación de deducción estándar, exenciones especiales y créditos (como el crédito por ingreso del trabajo y créditos por hijos) reduce su impuesto calculado a cero.

A personas cuyos ingresos están por debajo del mínimo requerido para declarar; es decir, a quienes no llegan al umbral.

A algunos jubilados con ingresos limitados (por ejemplo, solo Seguro Social y poco o nada de otras fuentes). Se da cuando su ingreso combinado no supera los niveles en los que las prestaciones se vuelven gravables.

¿QUÉ OTROS CAMBIOS SE APROBARON PARA 2026?

Ajustes por inflación en tramos de impuestos y deducciones. Estos evitan que aumentos salariales modestos empujen a los contribuyentes a tramos más altos sin que realmente tengan más poder adquisitivo.

Nuevas reglas para deducciones caritativas. Crear una deducción extra pequeña para quienes usan deducción estándar, de modo que también puedan descontar algo por donaciones en efectivo. Asimismo, pone límites nuevos al beneficio que obtienen los contribuyentes de ingresos más altos, de forma que sus donaciones sigan siendo deducibles, pero no les reduzcan impuestos a la tasa máxima completa.

Eliminación casi por completo de los cheques de papel para que los reembolsos se reciban por depósito directo u otros métodos electrónicos.

