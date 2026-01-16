Cada inicio de año fiscal trae la misma inquietud, y lo sé porque la escucho una y otra vez: “¿Cuándo me va a llegar el reembolso?”. Con la temporada de impuestos 2026 a días de que entre en marcha en Estados Unidos, esa interrogante vuelve a estar sobre la mesa de cada ciudadano, incluyendo a los hispanos que radican allí, especialmente ahora que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha introducido cambios importantes que afectan directamente los tiempos y la forma de pago y que podría modificar un poco a lo que ya se ha visto anteriormente en el pasado.

Por eso vale la pena detenerse un momento y entender el panorama completo. No se trata solo de presentar la declaración y esperar. En 2026 entran en juego nuevas reglas, fechas clave y decisiones del propio IRS que pueden acelerar —o retrasar— la llegada de tu dinero. Vamos por partes, para que lo puedas entender y corras la voz entre tus vecinos, amigos y familiares que viven contigo en territorio estadounidense.

EL IRS es la entidad federal encargada de todo lo relacionado con los impuestos en Estados Unidos (Foto: Google Maps)

¿CUÁNDO EMPIEZA OFICIALMENTE LA TEMPORADA DE IMPUESTOS 2026?

El IRS confirmó que comenzará a procesar las declaraciones de impuestos a partir del 26 de enero de 2026. Esto es importante aclararlo bien: aunque muchos contribuyentes ya pueden enviar su declaración electrónicamente antes de esa fecha, el reloj del IRS no empieza a correr hasta ese día.

Para tener el panorama claro, estas son las fechas que marcan la temporada fiscal:

Fecha Qué sucede 26 de enero de 2026 El IRS comienza a procesar declaraciones electrónicas 15 de abril de 2026 Fecha límite para presentar sin penalizaciones 15 de octubre de 2026 Límite para quienes solicitaron extensión Antes del 15 de abril Pago obligatorio de impuestos adeudados, incluso con extensión

ENTONCES, ¿CUÁNTO TARDA REALMENTE EL REEMBOLSO?

Aquí conviene ser directo y realista. El IRS reconoce que el 90% de los reembolsos se emiten dentro de los 21 días posteriores a que la declaración es aceptada. No aprobada, sino aceptada en el sistema.

El tiempo de espera depende, en gran medida, del método que elijas para declarar:

Forma de presentación Tiempo estimado de reembolso Declaración electrónica + depósito directo Hasta 21 días Declaración enviada por correo Entre 6 y 8 semanas Declaración con errores o revisión De 2 a 4 semanas adicionales

EL CAMBIO CLAVE DE 2026: YA NO EXISTEN LOS CHEQUES EN PAPEL

Este es, sin exagerar, uno de los cambios más importantes en la historia reciente del IRS. En 2026 desaparecen por completo los cheques de papel. No es una opción más: es una eliminación total ordenada a nivel federal.

En la práctica, esto significa que:

Todos los reembolsos se pagan únicamente por depósito directo

Es obligatorio proporcionar información bancaria válida

Si no tienes cuenta bancaria, deberás abrir una

No hay excepciones ni métodos alternativos

DIRECT FILE YA NO EXISTE: ¿QUÉ OPCIONES QUEDAN?

Si estabas pensando en usar Direct File, el programa gratuito del IRS, conviene aclararlo cuanto antes: fue eliminado en noviembre de 2025 y no está disponible en 2026, siendo un duro golpe para la comunidad latina, pues muchos usaban esta herramienta para declarar sus taxes, algo a lo que quizá no estaban acostumbrados en su país de origen.

Actualmente, los contribuyentes pueden optar por:

IRS Free File Fillable Forms, la herramienta gratuita del IRS

Software de terceros como TurboTax o H&R Block

Un contador o preparador de impuestos certificado

¿REEMBOLSOS MÁS GRANDES EN 2026?

Este es un dato clave que suele pasar desapercibido. Muchos contribuyentes podrían recibir reembolsos más altos de lo habitual en 2026, y la causa no es casual.

Tras los cambios tributarios de 2025 aprobados durante la administración Trump, las tablas de retención no se actualizaron correctamente. Como resultado, a muchos trabajadores se les retuvo más dinero del necesario durante el año.

Ese excedente ahora regresa en forma de reembolso, especialmente en personas con:

Hijos o dependientes

Cónyuge que también trabaja

Ingresos variables o múltiples fuentes

Ganancias por inversiones o actividades comerciales

FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR TU REEMBOLSO

Esto es muy importante que lo tomes en cuenta y lo informes también entre tus conocidos en la fila del super, en las actividades de los chicos y hasta después de la misa. No todo depende de la fecha de envío. Hay situaciones específicas que provocan demoras, y conviene conocerlas antes de declarar.

Créditos EITC y CTC

Si reclamas el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario por Hijos (CTC), la ley federal obliga al IRS a retener el reembolso completo hasta mediados de febrero como medida antifraude.

Incluso con declaración electrónica y depósito directo, la fecha estimada de pago se ubica alrededor del 3 de marzo de 2026.

El Crédito Tributario por Hijos es uno muy solicitado todos los años al declarar impuestos (Foto: Freepik)

Errores y revisiones del IRS

Detalles mínimos pueden generar semanas de retraso:

Nombre o número de Seguro Social incorrecto

Información bancaria errónea

Inconsistencias entre el W-2 y la declaración

Créditos considerados dudosos

Alertas de posible fraude

Deudas pendientes

Si existen impuestos atrasados, manutención infantil impaga o préstamos estudiantiles en default, el IRS puede retener parcial o totalmente el reembolso para cubrir esas obligaciones.

¿CÓMO USAR “WHERE’S MY REFUND?” DEL IRS?

La herramienta “Where’s My Refund?” del IRS, disponible en la web y en la app IRS2Go, permite consultar en línea el estado de tu reembolso federal en cualquier momento, sin necesidad de llamar por teléfono, algo muy práctico para quienes tienen el tiempo limitado por estar con los hijos o tener dos trabajos o más. Para usarla de forma correcta, es importante tener preparados algunos datos clave de tu declaración y entender desde cuándo está disponible la información según el método que utilizaste para presentarla.

Ingresa al sitio oficial del IRS y haz clic en “Where’s My Refund?”, o abre la app IRS2Go en tu celular.

Ten a la mano tu número de Seguro Social o ITIN, tu estado civil en la declaración (por ejemplo, soltero o casado declarando conjuntamente) y el monto exacto del reembolso que declaraste.

Introduce los datos solicitados en el formulario de consulta y envía la solicitud para que el sistema muestre el estado de tu reembolso.

Ten en cuenta que la herramienta suele mostrar información a partir de 24 horas después de enviar la declaración electrónicamente y alrededor de 4 semanas si la mandaste en papel.

Revisa el mensaje que aparece (“recibida”, “aprobada”, “enviada”) y, si ves advertencias o el plazo normal se ha superado, sigue las indicaciones en pantalla o considera contactar al IRS para más detalles.

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA TEMPORADA DE IMPUESTOS 2026

Aspecto Qué cambia en 2026 Por qué importa para tu reembolso Fechas de la temporada La temporada de presentación abre el 26 de enero de 2026 y la fecha límite general para declarar es el 15 de abril de 2026. Te indica desde cuándo el IRS empieza a procesar reembolsos y hasta qué día puedes presentar sin recargos. Mayor tamaño de los reembolsos Analistas prevén reembolsos más altos este año por los cambios introducidos en la estructura de impuestos de 2025 (la llamada “One Big Beautiful Bill”). Muchos contribuyentes podrían recibir más dinero de lo habitual, lo que aumenta el interés por saber en cuánto tiempo llegará. Nuevo Schedule 1‑A Se estrena el formulario Schedule 1‑A para deducciones especiales como: no impuesto sobre propinas, no impuesto sobre horas extra, deducción de intereses de préstamos de auto y deducción mejorada para adultos mayores. Si calificas, podrías reducir tu ingreso gravable y aumentar el monto de tu reembolso al reclamar estas nuevas deducciones. Deducciones por propinas y horas extra Se permite excluir de impuestos ciertas propinas y pagos de horas extra, bajo reglas específicas y límites anuales. Trabajadores de servicios y sectores con muchas horas extra pueden ver un recorte efectivo en su carga tributaria y un reembolso más grande. Cambios en deducciones SALT y otros beneficios Se amplía el tope de la deducción de impuestos estatales y locales (SALT) y se ajustan otros beneficios, como alivios extra para adultos mayores. Quienes viven en estados de altos impuestos o son adultos mayores pueden tener más deducciones disponibles y, por tanto, un reembolso potencialmente mayor. Método de reembolso El énfasis del IRS está en los reembolsos por depósito directo, y se avanza hacia la eliminación de los cheques en papel en muchas situaciones. Usar depósito directo se vuelve aún más clave para recibir el dinero más rápido y evitar demoras o extravíos de cheques físicos. Herramientas digitales del IRS El IRS impulsa el uso de la Cuenta Online, “Where’s My Refund?” e IRS2Go para consultar saldos, estados de reembolso y registros tributarios. Puedes monitorear tu reembolso casi en tiempo real y reducir la necesidad de llamadas o visitas, lo que agiliza la experiencia.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!