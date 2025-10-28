Si tienes 65 años o más, el Servicio de Rentas Internas (IRS) acaba de dar una buena noticia: a partir del año fiscal 2026, aumentará la deducción estándar adicional, una medida diseñada para aliviar la carga tributaria de los adultos mayores y personas con discapacidad. Este ajuste anual, que responde a los efectos de la inflación, permitirá que millones de contribuyentes reduzcan su ingreso imponible y, en consecuencia, paguen menos impuestos federales.

LA DEDUCCIÓN ESTÁNDAR ADICIONAL ES UN BENEFICIO COMPLEMENTARIO A LA DEDUCCIÓN REGULAR

Está destinada a quienes tienen 65 años o más, o califican por ceguera o discapacidad. En términos simples, se trata de una cantidad extra que el contribuyente puede restar de sus ingresos antes de calcular cuánto debe pagar al fisco. Con este incremento, el IRS busca ofrecer un respiro económico a quienes enfrentan mayores gastos de salud y un poder adquisitivo reducido por la inflación.

Si tienes 65 años o más, el Servicio de Rentas Internas acaba de hacer un movimiento que te beneficiará (Foto: Freepik)

De acuerdo con el Internal Revenue Service, los nuevos montos ajustados quedarán así: para contribuyentes solteros y jefes de familia de 65 años o más, la deducción adicional sube de 2,000 a 2,050 dólares. En el caso de parejas casadas mayores de 65 años que presenten su declaración en conjunto, el monto pasa de 1,600 a 1,650 dólares por cónyuge calificado. Si ambos cumplen los requisitos, el aumento total será de 100 dólares adicionales.

Pero hay un beneficio aún mayor para quienes además de ser adultos mayores califican como ciegos o discapacitados: el IRS duplicará su deducción, lo que representa 4,100 dólares adicionales para contribuyentes solteros o jefes de familia. Este incremento, aunque parezca pequeño, puede marcar una diferencia significativa al momento de determinar la cantidad final de impuestos a pagar, sobre todo en hogares que dependen de pensiones o ingresos fijos.

Estos incrementos buscan compensar el aumento del costo de vida y los gastos médicos que suelen enfrentar los adultos mayores en Estados Unidos (Foto: AFP)

PODRÁN RECLAMAR ESTA DEDUCCIÓN TRES GRUPOS PRINCIPALES

Los matrimonios con uno o ambos cónyuges calificados, los adultos mayores de 65 años y las personas con discapacidad o ceguera legalmente reconocida. En el caso de los matrimonios, cada cónyuge puede aplicar su deducción individualmente, lo que amplía el monto libre de impuestos.

Los adultos mayores que cumplan 65 años antes del 1 de enero de 2027 también podrán solicitarla, mientras que quienes sean ciegos o tengan una discapacidad documentada contarán con un alivio adicional para compensar gastos médicos o limitaciones laborales.

SOLICITAR LA DEDUCCIÓN ES SIMPLE

No requiere formularios especiales ni comprobantes adicionales: basta con marcar las casillas correspondientes en el Formulario 1040, la declaración federal de impuestos.

El IRS valida la edad o la condición de ceguera a través del número de Seguro Social y los datos declarados. Solo en casos de discrepancia podría requerirse documentación médica, aunque en la mayoría de los casos el proceso es automático y sin complicaciones.

El año fiscal 2026 será particularmente importante, ya que la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (TCJA), aprobada en 2017, expira ese año. Esto podría traducirse en mayores tasas impositivas para muchos contribuyentes si el Congreso no aprueba una extensión.

En ese contexto, el aumento en la deducción estándar adicional cobra mayor relevancia: se convierte en un colchón financiero que permitirá a los adultos mayores y personas con discapacidad enfrentar con más tranquilidad un escenario económico incierto y un posible endurecimiento de las normas fiscales.

