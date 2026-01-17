Cada año, cuando llega enero y comienzan a escucharse las palabras “W-2”, “1099” e “IRS”, miles de familias hispanas en Estados Unidos entran en modo impuesto. En comunidades desde Miami hasta Los Ángeles, las conversaciones cambian del clima o del trabajo a cómo llenar la declaración antes de la fecha límite. No es raro escuchar en un café de Houston a alguien decir: “Este año sí la hago temprano”, mientras otro responde que aún está esperando los papeles del empleador. Y aunque cada temporada fiscal promete ser más sencilla con nuevas plataformas y ayuda en español, la realidad es que muchos vuelven a cometer los mismos errores que terminan costando dinero, tiempo y dolores de cabeza. La declaración de impuestos nunca ha sido el tema favorito de nadie, pero ignorar los detalles o sentirse demasiado confiado puede complicar más de la cuenta el proceso con el IRS.

Con la declaración de impuestos de 2026, la historia se repite. Hay más herramientas digitales que nunca —desde apps móviles hasta calculadoras automáticas—, pero los fallos siguen apareciendo. La parte positiva es que la mayoría son fáciles de prevenir si se conocen de antemano.

Aquí repasamos los errores más comunes según el IRS, con explicaciones claras y prácticas, como si estuviéramos revisando juntos tu declaración en la mesa del comedor o en el break del trabajo.

EL IRS juega un papel determinante durante la declaración de impuestos (Foto: Google Maps)

LOS ERRORES MÁS COMUNES DURANTE LA PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS

1. Presentar la declaración demasiado pronto

La impaciencia por declarar es uno de los tropiezos clásicos. Entiendo la tentación, sobre todo si esperas un reembolso, pero hacerlo sin tener todos los documentos —como el W-2, los 1099 por intereses o trabajos independientes— puede causar inconsistencias. Es mejor esperar a tener todo en mano; declarar antes de tiempo suele terminar en correcciones, demoras y más de una frustración.

2. Errores en el Número de Seguro Social y los nombres

Parece obvio, pero sigue siendo una de las causas más frecuentes de retrasos. Asegúrate de que el Número de Seguro Social (SSN) y los nombres coincidan tal cual aparecen en las tarjetas oficiales. Un solo número mal escrito puede detener todo el proceso.

3. Declarar ingresos incorrectos o incompletos

Este es un error silencioso pero común. Ya sea un trabajo extra los fines de semana, ingresos por plataformas digitales o intereses bancarios, todos deben declararse. El IRS cruza automáticamente la información, y cualquier discrepancia puede levantar alertas. Las plataformas electrónicas ayudan, pero siempre es útil revisar cada cifra con calma.

4. Elegir mal el estado civil tributario

Si te casaste, te divorciaste o tu situación familiar cambió, revisa tu estado civil fiscal antes de enviar la declaración. Este detalle afecta los créditos disponibles y el monto final de impuestos. El Asistente Tributario Interactivo del IRS (disponible también en español) o la Publicación 501 pueden ayudarte a elegir la opción correcta.

5. Errores matemáticos

Aunque muchas personas usan software para evitar errores, los cálculos siguen siendo una fuente constante de problemas. Desde sumas simples hasta deducciones más complejas, un pequeño fallo puede modificar todo el resultado. Es mejor confiar en plataformas de presentación electrónica que automatizan los totales.

6. Confusiones con créditos y deducciones

Los créditos como el Crédito Tributario por Hijos o el Crédito por Ingreso del Trabajo suelen generar confusión. Antes de aplicarlos, confirma los requisitos y verifica los montos. Los errores aquí pueden hacer que recibas menos dinero o que tu declaración se revise.

7. Datos bancarios incorrectos

Si eliges depósito directo —la opción más rápida para recibir tu reembolso—, revisa dos veces tu número de cuenta y de ruta bancaria. Un solo dígito incorrecto puede desviar o retrasar el pago.

8. Declaraciones sin firma

Aunque parezca increíble, todavía ocurren. Una declaración sin firma es inválida; si la presentas de forma conjunta con tu pareja, ambos deben firmar (o firmar electrónicamente).

9. Confiar en preparadores de impuestos sin licencia

En muchas ciudades, sobre todo en comunidades hispanas, circulan personas que se presentan como “expertos en taxes” sin estar certificados. Recuerda que, aunque te ayuden, la responsabilidad final es tuya. Busca contadores públicos certificados, agentes inscritos o voluntarios del programa VITA (ofrecido por el IRS), que además brindan atención en español.

Durante la temporada de impuestos en Estados Unidos, lo más esperado son los reembolsos del IRS (Foto: Pexels)

FECHAS CLAVES DE LA TEMPORADA DE IMPUESTOS 2026

Fecha Qué sucede 26 de enero de 2026 El IRS comienza a procesar declaraciones electrónicas 15 de abril de 2026 Fecha límite para presentar sin penalizaciones 15 de octubre de 2026 Límite para quienes solicitaron extensión Antes del 15 de abril Pago obligatorio de impuestos adeudados, incluso con extensión

¿CUÁNTO TARDA REALMENTE EL REEMBOLSO?

Forma de presentación Tiempo estimado de reembolso Declaración electrónica + depósito directo Hasta 21 días Declaración enviada por correo Entre 6 y 8 semanas Declaración con errores o revisión De 2 a 4 semanas adicionales

¿CÓMO USAR “WHERE’S MY REFUND?” DEL IRS?

La herramienta “Where’s My Refund?” del IRS, disponible en la web y en la app IRS2Go, permite consultar en línea el estado de tu reembolso federal en cualquier momento, sin necesidad de llamar por teléfono, algo muy práctico para quienes tienen el tiempo limitado por estar con los hijos o tener dos trabajos o más. Para usarla de forma correcta, es importante tener preparados algunos datos clave de tu declaración y entender desde cuándo está disponible la información según el método que utilizaste para presentarla.

Ingresa al sitio oficial del IRS y haz clic en “Where’s My Refund?”, o abre la app IRS2Go en tu celular.

Ten a la mano tu número de Seguro Social o ITIN, tu estado civil en la declaración (por ejemplo, soltero o casado declarando conjuntamente) y el monto exacto del reembolso que declaraste.

Introduce los datos solicitados en el formulario de consulta y envía la solicitud para que el sistema muestre el estado de tu reembolso.

Ten en cuenta que la herramienta suele mostrar información a partir de 24 horas después de enviar la declaración electrónicamente y alrededor de 4 semanas si la mandaste en papel.

Revisa el mensaje que aparece (“recibida”, “aprobada”, “enviada”) y, si ves advertencias o el plazo normal se ha superado, sigue las indicaciones en pantalla o considera contactar al IRS para más detalles.

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA TEMPORADA DE IMPUESTOS 2026

Aspecto Qué cambia en 2026 Por qué importa para tu reembolso Fechas de la temporada La temporada de presentación abre el 26 de enero de 2026 y la fecha límite general para declarar es el 15 de abril de 2026. Te indica desde cuándo el IRS empieza a procesar reembolsos y hasta qué día puedes presentar sin recargos. Mayor tamaño de los reembolsos Analistas prevén reembolsos más altos este año por los cambios introducidos en la estructura de impuestos de 2025 (la llamada “One Big Beautiful Bill”). Muchos contribuyentes podrían recibir más dinero de lo habitual, lo que aumenta el interés por saber en cuánto tiempo llegará. Nuevo Schedule 1‑A Se estrena el formulario Schedule 1‑A para deducciones especiales como: no impuesto sobre propinas, no impuesto sobre horas extra, deducción de intereses de préstamos de auto y deducción mejorada para adultos mayores. Si calificas, podrías reducir tu ingreso gravable y aumentar el monto de tu reembolso al reclamar estas nuevas deducciones. Deducciones por propinas y horas extra Se permite excluir de impuestos ciertas propinas y pagos de horas extra, bajo reglas específicas y límites anuales. Trabajadores de servicios y sectores con muchas horas extra pueden ver un recorte efectivo en su carga tributaria y un reembolso más grande. Cambios en deducciones SALT y otros beneficios Se amplía el tope de la deducción de impuestos estatales y locales (SALT) y se ajustan otros beneficios, como alivios extra para adultos mayores. Quienes viven en estados de altos impuestos o son adultos mayores pueden tener más deducciones disponibles y, por tanto, un reembolso potencialmente mayor. Método de reembolso El énfasis del IRS está en los reembolsos por depósito directo, y se avanza hacia la eliminación de los cheques en papel en muchas situaciones. Usar depósito directo se vuelve aún más clave para recibir el dinero más rápido y evitar demoras o extravíos de cheques físicos. Herramientas digitales del IRS El IRS impulsa el uso de la Cuenta Online, “Where’s My Refund?” e IRS2Go para consultar saldos, estados de reembolso y registros tributarios. Puedes monitorear tu reembolso casi en tiempo real y reducir la necesidad de llamadas o visitas, lo que agiliza la experiencia.

