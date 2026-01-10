¡Ya hay fecha! El 26 de enero de 2026 comienza la temporada para declarar impuestos correspondiente al año fiscal 2025, por lo que debes alistar todo para iniciar este procedimiento y no esperar hasta la última hora. Si eres de los que sabe cómo hacerlo, no tendrás inconvenientes, pero si requieres apoyo puedes recurrir al IRS Free File, un programa en línea del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos que permite a los contribuyentes preparar y presentar su declaración federal de impuestos de forma gratuita usando un software guiado de marcas privadas asociadas al IRS. ¿Interesado en usarlo? En los siguientes párrafos te damos a conocer desde cuándo podrás utilizarlo.

¿DESDE CUÁNDO PODRÁS USAR EL PROGRAMA IRS FREE FILE?

Si piensas usar el programa IRS Free File para esta temporada de declaración de impuestos, podrás hacerlo desde el 26 de enero de 2026, día que el Servicio de Impuestos Internos comenzará a recibir declaraciones del año fiscal 2025.

Por lo tanto, desde esa fecha, los contribuyentes elegibles podrán preparar y enviar su declaración online sin costo. ¿De qué manera? Utilizando plataformas certificadas por el IRS o los formularios gratuitos disponibles en su sitio oficial.

¿TODOS PUEDEN USAR EL IRS FREE FILE?

Para la temporada de impuestos reciente, el límite de ingreso bruto ajustado (AGI) para usar el programa gratuito IRS Free File es de alrededor de US$84,000 al año para individuos y familias. Quienes superan ese ingreso no pueden usar el software guiado, pero pueden acceder a formularios rellenables gratuitos en línea para preparar y enviar electrónicamente su declaración federal.

¿CÓMO FUNCIONA EL FREE FILE DEL IRS?

IRS Free File funciona como una plataforma en línea, donde eliges un software de preparación de impuestos asociado al IRS, respondes preguntas guiadas y envías tu declaración federal electrónicamente sin pagar honorarios si cumples los requisitos de ingreso.

Pasos

Entra al sitio oficial del IRS y desde allí accede a la sección de Free File.

El sistema te mostrará una lista de proveedores de software (empresas privadas), por lo que debe elegir uno según tu nivel de ingresos, tipo de ingresos, créditos que reclamas, idioma, etc.

Free File te llevará directamente al sitio web del socio del IRS para crear una cuenta.

Completa tu declaración respondiendo preguntas guiadas (como en una entrevista), mientras el software llena los formularios del IRS en segundo plano.

Al terminar, envías la declaración electrónicamente y luego recibes una confirmación a través de un correo electrónico cuando el IRS la acepta. Puedes optar por depósito directo del reembolso si te corresponde.

El programa de Free File del IRS ofrece los formularios y anexos que más comúnmente son presentados (en inglés) por los contribuyentes.

