El pasado 26 de enero inició la temporada de impuestos en Estados Unidos, por lo que muchos contribuyentes se alistan para presentar sus declaraciones correspondientes al año fiscal 2025. Si bien millones de personas revisan sus ingresos y organizan todos sus comprobantes para cumplir con dicho procedimiento, es posible que se presenten algunos retrasos en la entrega de tus desembolsos. La razón: el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) arrancó esta temporada con menos personal. ¿A qué se debe y qué hacer cuando surjan las demoras? Te lo detallamos a continuación.

Es sumamente importante saber declarar tus impuestos para evitar inconvenientes. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿POR QUÉ EL IRS COMENZÓ LA TEMPORADA DE IMPUESTOS CON MENOS PERSONAL?

En comparación con el año pasado, el IRS comenzó esta temporada de impuestos con menos personal, lo que podría provocar retrasos en los reembolsos y generar dolores de cabeza en quienes dependen de ese dinero para cubrir gastos inmediatos. Esta situación, también implicaría mayor tiempo de espera para resolver errores y menos posibilidades de recibir atención personalizada cuando las declaraciones son complejas o se presentan en papel. Pero ¿a qué se debe esto?

La disminución de personal del IRS se debe a una combinación de retiros, salidas voluntarias, recortes presupuestarios y falta de reemplazos. De acuerdo con informes oficiales y advertencias de la Oficina del Defensor del Contribuyente, la agencia cuenta con un 27% menos de empleados para este periodo.

Aunque para los contribuyentes promedio esto no debería representar un problema, ya que el IRS seguirá operando con total normalidad, el hecho de tener menos trabajadores provocarían demoras en la atención.

DEMORAS Y RETRASOS EN REEMBOLSOS

A pesar de que la mayoría de las declaraciones simples, electrónicas y con depósito directo deberían procesarse sin inconvenientes, para algunos los riesgos se incrementan cuando se presenten errores en los datos personales o ingresos, declaraciones con créditos fiscales complejos, presentaciones en papel y los casos que requieren revisión manual, precisa El Diario.

De presentarse esos inconvenientes, al haber menos personal, el tiempo de espera para dar solución o revisar las declaraciones, e incluso autorizar desembolsos tendrán un retraso. Es más, posiblemente las áreas más afectadas serán la de atención telefónica y correspondencia.

La declaración de impuestos es un dolor de cabeza para los que viven en Estados Unidos. Incluso, puede ser muy confusa, por lo que se cometen varios errores durante su presentación (Foto: Freepik)

¿QUÉ HACER PARA QUE TU REEMBOLSO NO SE RETRASE?

Anticípate a todo. Como la temporada de impuestos va hasta el 15 de abril, lo mejor es presentar tu declaración cuanto antes; si lo haces de forma electrónica, reducirás errores y agilizarás el procesamiento. Asimismo, elige depósito directo, ya que es la manera más rápida de obtener tu reembolso.

Recuerda, una vez que termines de completar tu declaración, revisa detalladamente tus datos, número de Seguro Social o ITIN, ingresos o dependientes para evitar fallas. Si se te hace complicado puedes pedir ayuda profesional.

